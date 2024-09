Cierres vigentes dentro del perímetro de seguridad para el debate presidencial

Si no tienes que acercarte al vecindario de Old City en Filadelfia el martes 10 de septiembre no lo hagas.

Ahora, por el contrario, si tu trabajo o actividades así lo requieren, debes saber que se estará llevando a cabo el debate presidencial entre kamala Harris y Donald Trump en el National Constitution Center.

Con todo esto, y por seguridad, se han generado una serie de cierres de calles y desvíos conforme llegaba la fecha del encuentro político que se augura podría ser el único entre los candidatos a la presidencia en las elecciones del cinco de noviembre 2024.

Tan pronto como pasadas las 12:00 p.m. del martes el Servicio Secreto cerró todos los carriles del puente Benjamin Franklin desde Filadelfia hacia Camden, Nueva Jersey. Los carriles de NJ a Pensilvania siguen abiertos. La recomendación es que si vas a salir de la ciudad del Amor Fraternal utilices vías alternas tales como los puentes Whalt Whintman o Betsy Ross.

Estos son los cierres en efecto:

6th Street entre Callowhill Street y Market Street.

La rampa en sentido este de I-676 hacia el puente Benjamin Franklin Bridge y 6th Street.

Se recomienda salir de casa o de donde estés a tiempo porque podrán ocurrir retrasos y desvíos inesperados conforme se desarrolla el protocolo de seguridad para la llegada de la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump.

