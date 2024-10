Trump llama “incompetentes” a sus contrincantes durante su mitin en Allentown

A exactamente una semana de las próximas elecciones generales de Estados Unidos 2024, el candidato presidencial republicano, Donald Trump, regresó al estado de Pensilvania, específicamente a una de las ciudades del estado que cuenta con una gran población latina, Allentown, el martes en la noche.

Al comienzo de su presentación, marcó el tono que mantendría durante todo su mitin, el cual fue criticar a sus oponentes y llamarlos "incompetentes".

Muchos esperaban que Trump denunciara los comentarios que hizo el comediante Tony Hinchcliffe en su pasado mitin en NY contra la isla de Puerto Rico, pero en el evento de esta noche, el senador de Florida, Marco Rubio, interrumpió a Trump mientras hablaba para decirle lo que el presidente Biden acababa de decir en favor de los puertorriqueños, los cuales sí criticó.

Biden estaba en una llamada para promover el voto latino, y en ella defendió a los puertorriqueños.

Trump no ha denunciado los comentarios, pero sus simpatizantes latinos que llegaron al evento sí.

“Realmente no fue de muy agrado pero realmente no fue él que lo dijo y no creo que de repente debe ser afectado por este comentario que otra persona lo ha hecho", dijo Ronal Corales, simpatizante de Trump.

“No estuvo bien, porque no estuvo nada de bien pero dijimos, seguimos, tenemos que ensenarles que nosotros estamos aquí que somos americanos estamos apoyando a Puerto Rico porque somos americanos", dijo Ana Maria de Jesus, también en apoyo al expresidente.

Por otro lado, a las afueras del mitin, habían latinos protestando la visita del político a la ciudad. Ellos lo responsabilizan por lo que dijo el comediante.

“Y no y con todo y eso se cree que nosotros vamos a borrar y cuenta nueva, 'its too late' pa decirnos perdón no".”", mencionó Ivette Figueroa, una de las manifestantes.

“Muchos de estos puertorriqueños están con él, da pena, da pena pero tu sabes que a mi no me importa, ellos se van a dar cuenta a lo último cuando Harris gane", indicó Carlos Figueroa Jr., otro de los manifestantes.

La mayoría de la población que se identifica como hispana en Allentown, es puertorriqueña. Varios de ellos dijeron presente en el evento de Trump que estuvo programado para comenzar a las siete de la noche del 29 de octubre.

Moments ago, demonstrators carrying signs and Puerto Rican flags arrived at the venue in Allentown, Pennsylvania where Donald Trump will be speaking tonight: @RobertShermanTV pic.twitter.com/y9K0lwcsn9 — Nguyen #fbpe #fbr (@haaohaoo) October 29, 2024

Mientras tanto, muchas personas llegaron desde tempranas horas, algunos de ellos en contra, y otros mostrando su apoyo por Trump hasta con su vestuario y pertenencias.