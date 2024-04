Reportan preguntas irregulares a funcionarios electorales en las primarias

Trabajadores electorales de Filadelfia reportaron el martes 23 de abril 2024, día de las primarias en Pensilvania, que al menos tres trabajadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos aparecieron en uno de los colegios para “hacer preguntas”.

Charito Morales, activista y funcionaria electoral, dijo a TELEMUNDO 62 que los individuos se identificaron como agentes federales y comenzaron a hacer cuestionamientos sobre el proceso.

“Nos empezaron a preguntar si éramos bilingües o no, que, si estábamos los trabajadores correctos por mesa, que cómo contestarías preguntas sobre el aborto y cómo nos negaríamos a aceptar un voto”, dijo Morales al tiempo que recalcó que “llevo 15 años trabajando en las urnas y esto nunca había pasado”.

Agregó que “porqué ese tipo de preguntas y cuál es la meta”.

La oficina del fiscal e distrito, Larry Krasner que tiene vigente un comité de protección de los derechos del elector durante el proceso primarista confirmó que investiga el suceso más recalcó que no representa un alto para los que quieran salir a votar.

Qué debes tener en cuenta para las primarias:

Pensilvania tiene un sistema de primarias cerrado, lo que significa que sólo los votantes registrados en un partido político pueden participar. Los demócratas no pueden votar en las primarias republicanas ni viceversa. Los votantes independientes o no afiliados no podrán participar en el evento.

Los 159 delegados demócratas en Pensilvania se asignan de acuerdo con las reglas estándar del partido nacional. Se trata de unos 35 delegados generales en proporción al voto estatal, al igual que 19 delegados PLEO, o “líderes de partido y funcionarios electos”.

Los 17 distritos electorales estatales tienen en juego un total de 105 delegados, que se asignan en proporción a los resultados de la votación en cada distrito.

Pensilvania tiene 67 delegados republicanos. El ganador de la votación estatal recibirá los 16 delegados generales. Los 17 distritos electorales del estado tienen cada uno tres delegados adicionales, para un total de 51 a nivel de distrito, pero no se otorgan a los candidatos en función del voto primario.

