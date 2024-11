Virazón de latinos a favor de Trump por desconocer a Harris

Los electores latinos habrían votado por el presidente electo Donald Trump porque “son conservadores” y “antes eran demócratas, pero ahora están para cualquier candidato o partido que les gane su voto”.

Así lo catalogó el analista político José Patiño en entrevista con TELEMUNDO 62 a un día de las elecciones generales del cinco de noviembre 2024.

El experto comentó que “era una posibilidad que él ganara y hablando con muchas personas latinas la economía, aunque nacionalmente está creciendo y el mercado está arriba, cuando vas a comprar algo o pagar la renta la sientes”.

Patiño agregó que “es la primera vez que Trump gana la mayoría del voto popular” porque les puso énfasis a los latinos. “Su mensaje populista sobre el tema económico lo ayudó. La economía le impactó más a los latinos que a otros grupos porque muchos no tiene educación superior”.

Por su parte, Harris falló en “tomar en cuenta a los latinos” y sería bueno, gracias al impacto que tuvieron en estas elecciones que “los demócratas los tomen en cuenta”.

“Las familias con indocumentados son los que están preocupados porque la primera promesa de Trump son las deportaciones masivas”, apuntó.

Patiño sostuvo que “parece que el partido demócrata no quería ganar las elecciones porque Joe Biden esperó a tres meses de las elecciones para retirarse de la contienda y no tuvieron un debate con la comunidad para elegir a Kamala Harris. Ella tuvo solo tres meses para llevar una campaña, pero lo importante aquí es que la gente conoce a Donald Trump, pero no saben quién es ella y como dicen en México ‘vale diablo conocido que bueno por conocer”.

¿Cuál fue la ventaja de Trump frente a Harris con todo el electorado?