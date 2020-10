“Es demasiado negro”: agencia publicitaria pierde clientes tras polémica frase de su dueño

Las consorcios Motel 6 con sede en Carrollton, y The Home Depot, rompieron sus lazos de negocios con la agencia de publicidad The Richards Group, tras los comentarios hechos por el fundador de la agencia.

Los comentarios calificados como insensibles y hechos por el fundador Stan Richards, ocurrieron durante una reunión de lanzamiento interna la semana pasada que involucró una campaña publicitaria propuesta para Motel 6.

El fundador de 88 años admitió haber usado las palabras "Es demasiado negro" al reaccionar a la propuesta.

En una declaración a NBC 5, Stan Richards precisó: “La semana pasada, estábamos revisando la creatividad de lo que iba a ser una campaña multicultural para uno de nuestros clientes. Dos de nuestros creativos, ambos blancos, presentaron una dirección que pensé que no era lo suficientemente multiculturalmente inclusiva. Hablé mal y comenté usando palabras de las que me arrepiento mucho, incluidas tres que nunca debería haber dicho: 'Es demasiado negro'. Sin embargo, para ser claros, nunca he usado insultos raciales sobre ningún grupo étnico ni los he tolerado de nadie a mi alrededor. Esas palabras fueron dichas de manera inocente, pero hirieron a los miembros de nuestro personal. Me he disculpado por eso, como debería haberlo hecho. Después de haber pasado gran parte de mi vida adulta luchando contra los prejuicios, debería haberlo sabido mejor".

Un portavoz de Motel 6 dijo que no había empleados de la cadena hotelera en la reunión y que The Richards Group les informó de los comentarios el lunes. Luego, la compañía rescindió su contrato de larga duración con la agencia de publicidad.

Por su parte, Motel 6 envió esta declaración a NBC 5: “Estamos indignados por las declaraciones hechas sobre Motel 6 y nuestros clientes por un miembro de The Richards Group durante una de sus reuniones internas. Los comentarios no solo fueron completamente inexactos, sino que también están en oposición directa a nuestros valores y creencias como organización. Al conocer estos comentarios, terminamos nuestra relación con The Richards Group, con efecto inmediato. Somos una empresa que acepta la diversidad de todas las formas y tenemos una política de tolerancia cero para los comentarios de odio de cualquier tipo, ya sea dentro de nuestra organización, en proveedores externos o en nuestras propiedades. Continuaremos trabajando todos los días para asegurarnos de que cada uno de nuestros huéspedes y empleados sea tratado con el mayor respeto ".

Conocido por su popular campaña "Dejaremos la luz encendida", creada por The Richards Group, Motel 6 contrató por primera vez a la agencia de publicidad en 1985.

Tras la noticia de que Motel 6 abandonó su negocio, The Home Depot también anunció que rescindiría su contrato con The Richards Group.

Un portavoz de The Home Depot emitió esta declaración a NBC 5: "No toleramos la discriminación en ninguna forma, por lo que nos sorprendió y entristeció cuando nos enteramos de este incidente. Inmediatamente comenzamos el proceso de encontrar una nueva agencia de publicidad".

Fundado por Stan Richards, The Richards Group pasó de ser una firma de diseño local a una poderosa agencia de publicidad para grandes marcas nacionales como Dodge Ram, Charles Schwab, Hobby Lobby, The Salvation Army y más.

El miércoles por la noche, Cracker & Barrel, a traves de su departamento de relaciones con los medios, confirmó a NBC 5 que estaba considerando a The Richards Group para su campañas de publicidad, pero que ahora eliminó a la empresa de la consideración. "The Richards Group era una de las varias agencias que compiten por nuestro negocio de publicidad. Al enterarnos de este incidente, inmediatamente retiramos a The Richards Group de la revisión de nuestra agencia y ya no se les considera".

