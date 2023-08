CNBC: Tiene 90 años y, por 74, tuvo el mismo empleo; ¿qué aconseja para ser feliz en el trabajo?

Melba Mebane nunca pensó que se retiraría de la tienda por departamentos que amaba y en la que trabajó durante 74 años, hasta que el tráfico en su viaje se volvió insoportable.

“Tan pronto como crucé la puerta, puse las llaves de mi auto sobre la mesa, miré a mi hijo y dije: 'Terminé'”, recuerda Mebane.

La casa de los Dillard, donde trabajaba en Tyler, Texas, estaba a solo 15 minutos en automóvil de su hogar, pero el tráfico a veces podía duplicar el viaje, un inconveniente para el que Mebane, quien cumple 91 años en noviembre, ya no tenía paciencia.

Se retiró de su trabajo como asociada de ventas en Dillard's el mes pasado, dejando atrás una carrera que abarcó más de siete décadas.

Mebane comenzó a trabajar como "chica del ascensor" en los grandes almacenes Mayer & Schmidt en 1949 cuando tenía solo 17 años, a través de un programa de estudio y trabajo en Tyler High School. La tienda fue adquirida por Dillard's en 1956.

Se mudó al departamento de ropa para hombres y luego al mostrador de cosméticos, donde permaneció hasta que se jubiló.

“Estaban estas canastas de regalo que una de las niñas simplemente no podía vender”, dice Mebane. “Me pidieron que probara, así que salí de detrás del mostrador en el pasillo y hablé con la gente sobre las canastas… Vendí todas y cada una. Así que me dijeron que allí es donde me alojaría”.

CÓMO SU TRABAJO SE CONVIRTIÓ EN SU "SEGUNDA VIDA"

Para Mebane, su trabajo en Dillard's siempre ha sido “más que un cheque de pago”.

Como madre soltera y trabajadora, se convirtió en una "segunda vida" para ella y su hijo Terry Mebane, dice. “Los Dillard y todos sus compañeros de trabajo se convirtieron en una segunda familia para nosotros”.

Cada vez que el fundador de la cadena, William T. Dillard, visitaba la tienda con sus hijos, ella ayudaba a cuidar a su hija, Drue Dillard Matheny, quien ahora es vicepresidenta ejecutiva de Dillard's. Mebane recuerda haber llevado a una Matheny más joven a comprar palomitas de maíz o a mirar escaparates por el centro comercial.

La pareja, que se conoce desde hace casi 65 años, se reunió en la fiesta de jubilación de Mebane en junio.

Terry, de 60 años, también tiene buenos recuerdos de pasar el rato en la tienda mientras su madre terminaba su turno. Mebane siempre trabajaba al menos 40 horas a la semana, normalmente de 10 a. m. a 5 p. m. o a veces hasta las 9 p. m., cuando la tienda cierra.

“Hubo momentos en que le pedía a mi abuelo que me llevara a la tienda alrededor de las 7 p.m. después de que cenamos juntos para poder correr por el centro comercial y viajar a casa con ella después de que se fuera”, dice.

Ella siguió la misma rutina matutina previa al trabajo durante 74 años: despertarse a las 6 a.m, usar su lugar favorito de estacionamiento.

“Me encantaba ir a trabajar todos los días”, dice Mebane, quien agrega que nunca faltaba un día al trabajo, a menos que estuviera realmente enferma. “Si estás contento con lo que estás haciendo, ¿por qué no seguir haciéndolo?”

Su mejor consejo para encontrar una carrera larga y satisfactoria es no aceptar un trabajo simplemente porque paga bien, porque “el dinero puede decepcionarte”, advierte Mebane. “Encontrar algo en lo que eres bueno y personas con las que disfrutas trabajar es mucho más importante”.

PARA SER MÁS FELIZ EN EL TRABAJO, 'ES IMPORTANTE INVERTIR EN TUS RELACIONES'

Desde que comenzó a trabajar en Dillard's, Mebane tuvo varias oportunidades para convertirse en gerente, pero siempre rechazó las ofertas. “A nadie le gusta la gestión, porque tienen que tomar las decisiones difíciles”, dice ella. “Me gustaban mis amigos en el trabajo y quería conservarlos, así que me concentré en ser el mejor vendedor que podía ser”.

Sin embargo, Mebane aprovechó su estrecha relación con los Dillard para adaptar el trabajo a sus necesidades y deseos cambiantes a lo largo de su carrera. Para ser más feliz en el trabajo “es importante invertir en tus relaciones”, dice Mebane.

Cuando cumplió 65 años, dice Terry, estaba lista para jubilarse y lo estaba considerando, pero el Sr. Dillard, el fundador, la convenció de quedarse un poco más.

“Él le dijo: ‘Tienes un trabajo conmigo todo el tiempo que quieras. Yo nunca te dejaré marchar. ¿Qué quieres hacer?’”, recuerda. “Ella le dijo que amaba todo sobre el trabajo, excepto trabajar de noche y los domingos, y ajustaron su horario en consecuencia. Eso fue un cambio de juego”.

Hace algunos años, convenció a su gerente de reemplazar el linóleo duro en los pisos detrás del mostrador de cosméticos con alfombras suaves, ya que estar de pie la mayor parte del día se estaba volviendo menos cómodo.

Muchos de los antiguos compañeros de trabajo de Mebane la visitan en el pueblo de jubilados de Tyler, donde se mudó recientemente, y la llevan a almorzar, al cine o de compras. También recibe muchas llamadas telefónicas y visitas de sus cuatro nietos y cinco bisnietos.

Terry dice que las mujeres que todavía trabajan en el mostrador de cosméticos de Dillard en Tyler incluso se turnan para llamar a Mebane cada semana y ver cómo está. Esas amistades, dice Mebane, hicieron que trabajar en Dillard's fuera "el mejor trabajo que he tenido".​

​

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Morgan Smith para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.