¿Cuáles migrantes estarían exentos de la regla de carga pública? EEUU actualiza su manual

La agencia migratoria de Estados Unidos actualizó su Manual de Políticas para identificar más fácilmente si un inmigrante es inadmisible a un ajuste de estatus por razones de carga pública, una medida que se volvió controversial durante la administración de Donald Trump ante las crecientes ayudas financieras por la pandemia del COVID-19.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) dijeron en un comunicado que la actualización busca "ayudar a los solicitantes a responder con precisión a las preguntas relacionadas con el motivo de inadmisibilidad por carga pública en el Formulario I-485, Solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus".

Con la información dada por los solicitantes, los oficiales pueden otorgar el cambio de estatus migratorio y, si es posible, tomar una determinación de inadmisibilidad por carga pública sin emitir una Solicitud de evidencia.

¿QUÉ ES LA CARGA PÚBLICA Y CÓMO AFECTA TU PROCESO MIGRATORIO?

El concepto de carga pública implica que un inmigrante pueda volverse dependiente principalmente del Gobierno y sus ayudas públicas para subsistir a largo plazo.

De acuerdo con USCIS, el Congreso estableció que se puede denegar la solicitud de visa, admisión o ajuste de estatus de un inmigrante si se determina que es “probable que en algún momento se convierta en una carga pública”.

Por esto, la agencia migratoria debe aplicar la determinación de inadmisibilidad por carga pública a la mayoría de los inmigrantes que solicitan la residencia permanente legal (también conocida como "green card".

Durante el gobierno de Trump, se consideraron los beneficios de salud pública, como Medicaid, y ayudas de alimentos como parte de la determinación de inadmisibilidad de la carga pública. Esto fue revertido en una decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a finales de 2023.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE REVISARÁ USCIS?

Para todos los solicitantes de ajuste de estatus que están sujetos al motivo de inadmisibilidad por carga pública, USCIS debe considerar factores como la edad, salud, estado familiar, activos, recursos y estado financiero, y educación y habilidades.

USCIS considerará favorablemente una Declaración jurada de respaldo suficiente (Formulario I-864 o Formulario I-864EZ), si es necesario. También considerará cualquier recibo actual o pasado de asistencia pública en efectivo.

¿QUÉ BENEFICIOS PÚBLICOS CONSIDERA USCIS PARA LA CARGA PÚBLICA?

De acuerdo con USCIS, la asistencia pública en efectivo para el mantenimiento de ingresos incluye solo lo siguiente:

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)

Asistencia en efectivo bajo el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)

Programas estatales y locales en efectivo que brindan beneficios para mantener ingresos (a menudo llamados programas de "Asistencia general").

La agencia indicó que también considerará la institucionalización de un solicitante para atención a largo plazo, como en un asilo de ancianos o una institución de salud mental.

Sin embargo, USCIS indica que "relativamente pocos solicitantes" están sujetos al motivo de inadmisibilidad por carga pública y son elegibles para estos beneficios públicos antes del ajuste de estatus.

¿QUÉ BENEFICIOS PÚBLICOS NO CONSIDERA USCIS PARA LA CARGA PÚBLICA?

En general, USCIS no toma en cuenta los beneficios que no son en efectivo al determinar la carga pública. Entre los populares programas que no son considerados por la agencia migratoria son:

Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) u otros programas de nutrición

Programas de almuerzo y desayuno escolar

Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP)

Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP)

Seguro médico a través de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio

Cualquier beneficio relacionado con vacunas o pruebas de enfermedades transmisibles

Programas de vivienda

Asistencia de vivienda bajo la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento

Asistir a la escuela pública

Becas y subvenciones educativas financiadas con fondos públicos

Programas de ayuda en casos de desastre

Beneficios de jubilación del Seguro Social

Pensiones del gobierno

Beneficios para veteranos

Seguro de desempleo

Crédito Tributario por Hijos (CTC) u otros beneficios en efectivo relacionados con los impuestos, incluido el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC)

¿QUIÉNES ESTÁN SUJETOS A LA INADMISIBILIDAD POR CARGA PÚBLICA?

De acuerdo con la tabla publicada por USCIS, estos solicitantes serán

Solicitantes de ajuste de estatus basado en la familia * Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses

* Hijos solteros de ciudadanos estadounidenses y sus hijos

* Cónyuges, hijos (casados o solteros) de residentes permanentes

* Hijos casados de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges e hijos

* Hermanos de ciudadanos estadounidenses

* Prometido(a)s de ciudadanos estadounidenses

* Amerasiáticos, o personas nacidas de padre militar estadounidense, en un país de Asia a partir del 31 de diciembre de 1950 y antes del 22 de octubre de 1982.

* Cónyuges o viudos de ciudadanos estadounidenses Solicitantes de ajuste de estatus basado en el trabajo * Trabajadores prioritarios

* Profesionales con títulos avanzados o de capacidad excepcional

* Trabajadores calificados

* Inversores Solicitantes especiales de ajuste de estatus * Trabajadores religiosos

* Ciertos empleados o exempleados del gobierno de EEUU en el extranjero

* Empleados de la Zona del Canal de Panamá

* Graduados de escuelas de medicina extranjeras

* Empleados jubilados de organizaciones internacionales

* Personal de las fuerzas armadas de EEUU

* Emisores internacionales Otros solicitantes de ajuste de estatus * Diplomáticos o altos funcionarios que no pueden regresar a casa

* Personas nacidas en Estados Unidos bajo estatus diplomático

* Inmigrantes con visa de diversidad

* Ciertos solicitantes antes del 1 de enero de 1982

* Personas con visa S (testigo o informante)

¿QUIÉNES NO ESTÁN SUJETOS A LA INADMISIBILIDAD POR CARGA PÚBLICA?

El motivo de inadmisibilidad por carga pública no aplica a los siguientes solicitantes:

Asilados y refugiados

Inmigrantes amerasiáticos en el momento de la admisión

Intérpretes afganos e iraquíes o ciudadanos afganos e iraquíes empleados por el gobierno de EEUU

Cubanos y haitianos en ajuste de estatus

Cubanos y haitianos en ajuste de estatus Solicitantes bajo la Ley de Ajuste Cubano

Nicaragüenses y otros centroamericanos que estén solicitando la residencia permanente

Haitianos que estén solicitando la residencia permanente

Quienes tienen parole de Lautenberg

Menores inmigrantes especiales

Solicitantes de registro

Solicitantes que buscan el estatus de protección temporal (TPS)

Ciertos embajadores, ministros, diplomáticos y otros funcionarios de gobiernos extranjeros no inmigrantes, y sus familias

Víctimas de trata de personas (T)

Víctimas de actividad criminal calificada (U)

Autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA)

Ciertos migrantes maltratados que son “extranjeros calificados” bajo PRWORA

Solicitantes de ajuste de estatus que califiquen para un beneficio como cónyuges sobrevivientes, hijos o padres de militares

Indioamericanos nacidos en Canadá;[58]

Miembros de Texas Band of Kickapoo Indians de la Tribu Kickapoo de Oklahoma

Ciudadanos de Vietnam, Camboya y Laos que soliciten en virtud de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados, Financiamiento de Exportaciones y Operaciones Extranjeras de 2001

Personas polacas y húngaras con parole

Ciertos ciudadanos sirios

Solicitantes que se ajustan en virtud de la Ley de Equidad en la Inmigración de Refugiados de Liberia (LRIF)

Cualquier otra categoría de migrantes exentos del motivo de carga pública de inadmisibilidad bajo cualquier otra ley.

Para más información, revisa el Capítulo 3 del Manual de Políticas de USCIS aquí.