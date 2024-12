La I-95 en dirección sur está cerrada tras un accidente en Old City

Un tramo de la I-95 en dirección sur está cerrado tras un accidente en Old City el martes por la noche.

La policía estatal de Pensilvania ha cerrado los carriles en dirección sur entre las salidas de la 676 este y Market Street.

Los detalles del accidente no están claros en este momento y no hay información sobre si alguien resultó herido.

I-95 Southbound is closed between 676 E and Market St exits due to a motor vehicle accident. Motorist should consider alternate routes and allow for additional travel time. Traffic information can be found at https://t.co/L4k64xbaqy.



ASL Link: https://t.co/ri8UY0uJH7