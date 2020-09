Adolescentes habrían irrumpido en finca y maltratado animales

Siete adolescentes en Nueva Jersey fueron acusados ​​luego de que el dueño de una granja dijera que algunos de sus animales estaban aterrorizados después de que los jóvenes irrumpieron en su propiedad y abusaran de ellos.

La Policía de Wyckoff dijo que un adolescente de 18 años, tres varones de 17 y tres mujeres, también de 17, fueron acusados ​​de allanamiento de morada, travesuras criminales y sobrecarga de animales en relación con el incidente del mes pasado en Abma's Farm,en el condado de Bergen.

La Policía no dio a conocer más detalles, pero el propietario de la granja, Jimmy Abma, le dijo a nuestra cadena hermana NBC en agosto que el incidente lo obligó a cerrar el zoológico por un día para que un veterinario pudiera examinar a los animales.

"Se abrieron todas las puertas y los corrales. Un par de animales a los que ni siquiera pudimos acercarnos, estaban todos asustados", dijo Abma.

Dijo que se enteró de la perturbación después de recibir una foto de Snapchat de lo que parecía ser una adolescente montada en uno de sus burros en miniatura. La foto estaba etiquetada con la ubicación de la finca.

Abma dijo que uno de sus ponis en miniatura tenía una especie de brillo de labios o lápiz labial en la cara, y era uno de los animales más asustados que se encontraba. Algunos de los animales faltaban porque los corrales se dejaron abiertos. Abma también dijo que dos de los intrusos también estaban tratando de robar algo de la propiedad.

No es la primera vez que la gente entra ilegalmente en las tierras de cultivo del condado, según Abma. Aseguró que recibe intrusos casi a diario.

"No es solo aquí. No somos solo nosotros aquí en nuestro zoológico de mascotas. Esto sucede en todo el país. La gente pisotea todas las tierras de cultivo y no les importa", dijo el granjero.