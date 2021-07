Adolescentes se suman a ola de víctimas de violencia armada

Un adolescente está luchando por su vida y un segundo joven se recupera, tras haberse convertido en las nuevas víctimas de la violencia armada en Filadelfia.

Los jóvenes, de 16 y 15 años, estaban el lunes en las calles 33 y Oxford a las 5:25 p.m. cuando un pistolero abrió fuego, dijo la Policía.

El chico, de 16 años, recibió un disparo en la cabeza. Fue llevado a Penn Presbyterian Hospital donde se encuentra en estado extremadamente crítico. El de, 15 años, recibió un disparo en el pie derecho. También fue trasladado a Penn Presbyterian en condición estable.

No se han realizado arrestos y no se ha recuperado un arma. La Policía no ha revelado información sobre ningún sospechoso.

El tiroteo ocurre después de un violento fin de semana del feriado del cuatro de julio en Filadelfia, en el que dos jóvenes murieron y una adolescente resultó herida después de que se dispararan hasta 100 tiros contra una multitud de personas que celebraban frente a una tienda en el oeste de Filadelfia el domingo por la noche.

La violencia continuó durante la noche. Un joven de 18 años fue encontrado muerto a tiros en la acera por alguien que caminaba por la cuadra 2100 de West Sedgely Avenue en el norte de Filadelfia. Un hombre de 21 años también fue baleado poco antes de las 2:00 a.m. del lunes a lo largo de la cuadra 5900 de Hazel Street en el oeste de Filadelfia.

Hasta el domingo por la noche, se habían reportado al menos 281 homicidios en Filadelfia, un 37% más que en la misma época del año pasado, que terminó siendo uno de los más mortales en la historia de la ciudad.

En mayo, Filadelfia se unió a otras 14 ciudades como parte de un esfuerzo nacional para reducir los delitos violentos. El alcalde Jim Kenney también firmará un presupuesto fiscal 2022 que asignaría más de $155 millones a programas contra la violencia.