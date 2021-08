Servicio en interiores solo para vacunados: exigen la prueba

Ya es una realidad, al menos en Filadelfia, algunos restaurantes exigirán prueba de vacunación para ofrecer servicio en interiores como parte de una iniciativa por proteger tanto a empleados como comensales.

TELEMUNDO 62 supo de al menos tres establecimientos que requieren lo siguiente:

Tarjeta de vacunación

Foto de la tarjeta de vacunación

Esta medida no es un mandato del Departamento de Salud de Filadelfia que hace más de dos semanas urgió, a manera de recomendación, a que personas inmunizadas o no utilicen cubrebocas en interiores y en lugares concurridos.

“Nuestra prioridad es la salud”, destacó Olivia Cáceres la encargada del restaurante Martha’s en el sector de Kensington que este pasado fin de semana comenzó a requerir la prueba del pinchazo.

Esta medida no significa que no le ofrecerán servicios a quien no cargue con los documentos, por el contrario, los acomodarán en exteriores.

Una comensal, quien no quiso ser identificada, dijo a TELEMUNDO 62 que la parece buena idea. “Para mí sí porque las personas se pueden contagiar como quiera”. La movida también fue avalada por la experta en salud, la doctora Ana Diez Rouz. “Exigir prueba de vacunación en todos los lugares que podamos es una estrategia muy buena para la salud pública en este momento”.

Y es que lo cierto es que Estados Unidos alcanzó una temible alza en contagios por coronavirus tras la propagación de la variante Delta. Se trata de unos 35 mil individuos.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con la petición. “Mucha gente que tiene condiciones de enfermedad no se la pueden poner”, destacó Lilian, residente de Filadelfia al tiempo que Jesús Antonio Ramírez, trabajador del restaurante Limocello, agregó “no creo que sería bueno, nos vamos a la quiebra rapidito”.

Las recomendaciones en Filadelfia y por los Centros para el Control de Enfermedades, los CDC por sus siglas en inglés, de utilizar la mascarilla en interiores responden al aumento de contagios y sobre todo a la protección de poblaciones vulnerables, tal y como los más chicos o menores de 12 años, que no pueden inmunizarse contra el coronavirus.

Números de la vacunación en Filadelfia

62.4% de las personas están completamente vacunadas.

75.9% de los adultos han recibido al menos un pinchazo.

