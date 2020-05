Arranca con grandes retos la educación virtual en Filadelfia

La jornada educativa en línea arrancó en Filadelfia el lunes con tres horas diaria de instrucción provistas por el Distrito Escolar.

Sin embargo, gran parte de la matrícula de las escuelas públicas de la ciudad no cuenta con el servicio de internet en el hogar.

El distrito escolar hizo entrega de unas 81 mil computadoras portátiles a padres y alumnos teniendo en cuanta que el 40% de los menores no cuenta con acceso a la red.

El superintendente William Hite dijo que algunos estudiantes participan de cursos vía mensaje de texto o correo electrónico. También especificó que la necesidad de tecnología varía por escuela y estudiante.

Los alumnos quienes no puedan cumplir con los cursos, de cualquiera de las formas presentadas, no serán penalizados. El distrito aún está recopilando información sobre estudiantes que no tienen internet o que de otra manera no pueden participar en el aprendizaje digital.

“Esto ha sido bien tremendo. Como madre, a veces le digo yo a mi hija, ‘ay, yo ya estoy loca que termine esto”, dijo a TELEMUNDO 62 Rayza Feliz, residente de Filadelfia, quien ayuda a su hija a estudiar desde casa.

Todo aquel que confronte problemas técnicos con las chromebooks del cabildo puede visitar uno de los dos centros de soporte del distrito ubicados en el vestíbulo de la sede de 440 N. Broad St., y el edificio anexo Fitzpatrick detrás de Fitzpatrick Elementary, 4101 Chalfont Drive.

La línea directa del distrito para obtener ayuda de Chromebook es 215-400-4444.