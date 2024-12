Drones no representan peligro para comunidades de NJ por ahora

“No hay riesgo para la comunidad”. Con ese mensaje el alcalde de Deptford Township al sur de Nueva Jersey recurrió a las redes sociales para ratificar que la investigación sobre los múltiples avistamientos de drones en la zona sigue en pie.

“Estamos conscientes de los reportes de avistamientos en Deptford Township y en las áreas limítrofes al estado. Hasta el viernes 13 de diciembre 2024 solo contamos con evidencia creíble de un avistamiento en la zona. Seguiremos trabajando con las entidades federales, estatales y locales para identificar de dónde viene estos drones”, lee la comunicación en Facebook.

Todo el que tenga imágenes de avistamientos en la zona puede comunicarse con la línea de emergencia municipal (856) 845-2220.

El viernes 13 el gobernador de NJ, Phil Murphy envió una carta al presidente Joe Biden solicitando más recursos federales para ayudar en la investigación de múltiples informes de drones que sobrevolaron su estado en las últimas semanas.

Dado que las leyes existentes limitan la capacidad de las fuerzas del orden estatales y locales para abordar los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), el demócrata solicitó al presidente que desplegara medios adicionales para responder a las preguntas sin resolver. Pulsa aquí para esa historia.

I wrote to @POTUS to express my concerns about reports of unmanned aircraft systems in and around NJ airspace.



Since existing laws limit the ability of state and local law enforcement to counter UAS, more federal resources are needed to understand what is behind this activity. pic.twitter.com/mkeUeW7ury