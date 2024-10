Atestados por los chinches y la basura hacen urgente llamado de ayuda

Pestilencia, elevadores averiados, goteras y chinches son parte de los problemas que confrontan vecinos de un complejo de vivienda asistida para adultos mayores en Camden, Nueva Jersey.

Se trata de Westfield Towers ubicado en el 3199 de Westfield Avenue. El proyecto de vivienda asistida forma parte de un programa de ayuda.

La situación se acentuó en los pasados seis a siete meses debido a que, según ellos, no cuentan con administración ni seguridad en el edificio.

“Llevo viviendo aquí seis años y todo comenzó desde la pandemia. Nosotros notamos que todos los jefes se fueron y pensamos que era pro un ratito, pero no fue así. Este ‘building’ no tiene control ni reglas. Todo el mundo está por su propia cuenta”, destacó Esther Rosa Ortiz.

La mujer reveló que los problemas van desde el ataponamiento del dispensador de basura, que recorre todos los niveles de la estructura, que no solo provoca mal olor, sino que “la peste lega hasta el piso 10”.

Otras quejas incluyen goteras, falta de limpieza, chinches y el daño estructural de los elevadores.

“Me di cuenta cuando empezó a picarme el cuerpo y los vi en el ‘matress’. Llevo como siete meses aquí y me quejé varias veces con el ‘manager’ pero no hizo nada. Vino un fumigador hace poco y no duró ni 15 minutos aquí”, relató José Antonio Herrera.

“El ‘building’ ha sido abandonado, apesta y no lo limpian. La cantidad de quejas por escrito y fotos que tenemos de los apartamentos en condiciones paupérrimas es increíble. Lo único que tenemos son oídos sordos de la administración”, agregó otro de los inquilinos, Oscar Bermiss.

El reclamo es que les presten atención, porque no pueden seguir viviendo en esas condiciones.

TELEMUNDO 62 hizo un acercamiento a las oficinas de vivienda en Camden, pero aseguraron que no tenían conocimiento del problema, pero que investigarían.