Blanche Carney se retira como líder del Departamento de Prisiones

La comisionada de correcciones en Filadelfia, Blanche Carney se retiró del cargo el lunes tras varios años dirigiendo el departamento y 28 en el servicio público.

La funcionaria tuvo a su cargo las siguientes prisiones:

Centro Correccional Curran-Fromhold

El centro de Detención

Centro Correccional Industrial de Filadelfia

Instalación Correccional Riverside

Carney fue blanco de críticas por las malas condiciones de las prisiones que van desde sitios donde las cerraduras no sirven hasta la falta de personal y los turnos que no se cubren en los penales. También el hecho de que el sistema de cámaras de vigilancia es tan antiguo en alguna de las prisiones que no graba a tiempo real.

Fuga de reos bajo el mandato de Carney: