Bodegueros luchan por servir pese al alza en la criminalidad

Conforme sigue en aumento la criminalidad en Filadelfia, entiéndase robos y balaceras en o cerca de establecimientos públicos, los bodegueros han decidió tomar cartas en el asunto: armándose, cerrando o limitando el tiempo de servicio.

Según Jennifer Rodríguez, de la Cámara de Comercio Hispana, se llevó a cabo un sondeo a principios del 2022 que arrojó que “50% de los negocios están afectados por la criminalidad”.

Esto implica que se les hace cuesta arriba lidiar con los robos, así como contratar y mantener personal, además de reducir las horas de operación. “Menos horas abiertos son menos ingresos. Es deprimente lo que está pasando”, destacó Rodríguez.

Los bodegueros por su parte tratan de adaptarse. “Hay mucho temor. Lo que pasa es que la Policía uno llama ellos vienen, pero tardan mucho a veces. Llegan a la media hora. Entiendo que son muchas a veces, pero hay situaciones que ameritan que las autoridades lleguen más rápido”, según el bodeguero José Acevedo. “Nosotros todos los días nos encomendamos a Dios y le pedimos que nos cuide y nos proteja. No puedes ponerte a tomar medidas, porque cuando vienes a ver te metes en un caso. Hay bodegueros que tienen armas de fuego, pero nadie quiere quitarle la vida a otra persona”.

El problema se acentúa cuando robos menores, de menos de mil dólares, no son investigados ni querellados por las autoridades. Queda de los dueños de pequeños negocios tiene que lidiar con la pérdida y sobre todo el mal rato.

“No se puede abrir después de las 7:00 p.m. No se puede, no hay que estar cogiendo chance con esta delincuencia”, destacó otro bodeguero quien no se quiso identificar.

Entonces, ¿cuál es la solución?, pues hasta el momento precaución, cámaras de seguridad y estar alerta en todo momento.

Sabemos que el Departamento de Comercio ofrece un subsidio para que los dueños de negocios coloquen cámaras de seguridad. Los interesados pueden comunicarse al 215-845-5456. “Vamos a unirnos para darle una demostración a la ciudad de Filadelfia, que nosotros somos pequeños, pero grandes”, agregó el bodeguero anónimo.