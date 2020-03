Cancelaciones tras contagios registrados en la zona

La lista de eventos cancelados a causa de la llegada del coronavirus a la región de Filadelfia continúa en aumento, sumándose entre los últimos, la celebración del desfile del Día de San Patricio.

Aquí recopilamos algunos de ellos para que tomes nota.

Desfile del Día de San Patricio:

La St. Patrick’s Day Observance Association de Filadelfia anunció el martes por la noche que cancelarían el Desfile anual del Día de San Patricio de Filadelfia debido a preocupaciones de coronavirus.

Conciertos gratuitos de WXPN:

La cancelación de eventos de la Universidad de Pensilvania ha obligado a WXPN a cerrar sus populares conciertos gratuitos hasta el 17 de abril.

"Nuestra principal preocupación es la salud y el bienestar de nuestra comunidad de miembros, voluntarios, artistas y personal", dijo el gerente general de WXPN, Roger LaMay. “Agradecemos su comprensión de estos cambios".

Penn Relays:

Si bien no se han cancelado, Jamaica, que ha tenido una fuerte presencia en el evento anual de atletismo, no participará este año debido a preocupaciones de coronavirus. Es la primera vez que Jamaica no envía representación a los relevos desde que comenzaron a participar en 1964.

"Reconocemos la posición del Ministerio de Jamaica y simpatizamos plenamente con la difícil situación de las muchas personas afectadas", dijo Dave Johnson, Director de Penn Relays. “En este punto, el personal y los voluntarios de Relays están en modo operativo completo, ya que esperamos llevar a cabo la reunión dentro de seis semanas. Reconocemos que el coronavirus representan una situación muy delicada, y estamos monitoreando todos los aspectos de esto tanto como sea posible. Mientras tanto, continuaremos publicando actualizaciones en el sitio web de Penn Relays".

Torneo de baloncesto de la Ivy League:

El equipo femenino de Princeton y el equipo masculino de Yale recibieron ofertas automáticas para el torneo de la NCAA a partir de este mes. Fueron campeones de la temporada regular de la liga.

Philadelphia Environmental Film Festival:

El evento planeado para abril se ha retrasado hasta septiembre.

Women’s Film Festival 2020:

Este festival de Filadelfia, planeado para mediados de marzo, ha sido pospuesto. Portavoces del festival dijeron que sus nuevas fechas a partir de ahora son del 19 de junio al 28 de junio.

Conciertos:

Numerosas giras musicales y otros lugares de entretenimiento han finalizado o suspendido las paradas planificadas en la región de Filadelfia.

Convenciones:

Se están cancelando grandes reuniones en el Centro de Convenciones de Pensilvania y otras instalaciones de acogida de eventos.