Chofer pierde el control del auto y acaba estrellado en una iglesia

Un carro acabó literalmente incrustado en una iglesia de Newark, Delaware, la madrugada del viernes, según las autoridades.

Se informó que el accidente se registró a eso de las 2:06 a.m. del nueve de agosto 2024 en la iglesia St. John AM en la esquina de New London Road y Hillside Road.

La Policía de Newark dijo por escrito que de forma preliminar el conductor del vehículo accidentado iba a alta velocidad en sentido oeste de West Cleveland Avenue y Hillside Road hacia New Londosn Road cuando se salió de la carretera y se estrelló contra la iglesia.

Los detectives dijeron que el chofer huyó del lugar dejando el vehículo incrustado en la estructura.

Hasta el momento no hay una descripción claro del presunto implicado. La investigación sigue activa.

Todo el que tenga información adicional puede comunicarse al (302) 366-7100.

