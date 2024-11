Madre de hispana hallada muerta en el garaje de su casa habla del sospechoso

“Tú puedes perder cualquier ser en esta vida, pero no un hijo”, comentó Margarita Torres, la madre de una hispana hallada sin vida envuelta en una sábana en el garaje de su propia casa en Filadelfia.

La progenitora asegura que “estoy en una pesadilla de la que me voy a levantar y la voy a ver viva”.

Se trata de Ivelisse Lugo, de 53 años, quien fue hallada con heridas de arma punzante por la espalda en la cuadra 5900 de Elsinore Street a eso de las 4:21 p.m. del 27 de octubre 2024.

“Ella era buena de todo. Buena hija, hermana, tía y amiga. Me estoy muriendo en vida”, agregó Torres al relatar que tres días antes del hallazgo del cadáver de su hija tanto ella como sus hermanas salieron a buscarla “por todo Filadelfia, por todo Pensilvania”. Todo luego de que la expareja de la mujer, identificado como Miguel Aguilar, de 34 años, las había enviado a varios puntos haciéndoles creer que Lugo andaba con él.

“Mi hija mayor la llamó y él contestó el teléfono de mi hija. Lo que más me duele, ya yo no tengo ni lágrimas, es que después que la asesina la tira a un basement”, destacó en medio de su duelo Torres al agregar que “aunque lo cojan y le den pena de muerte o cadena perpetua, mi hija no va a regresar. Tal vez llega un poquito de conformidad a nosotros, pero ella no va a regresar”.

Hasta el momento el individuo sigue evadido de la justicia y no han podido dar con su paradero. “Él nos dio otra cara, ni por mi mente podía imaginarme que podía hacer una cosa así, un hombre que comía en esta mesa”.

La mujer explicó que la relación de Lugo y Aguilar habían terminado y ella lo había dejado estar en su casa hasta tanto consiguiera un lugar donde vivir. “Él no tenía derecho a matarme a mi hija, como se atrevió a matarme a mi hija y la forma en que la hizo. Lo más que me duele es que le di tanto cariño, porque lo acogí como un hijo más. Ella no se merecía eso”, comentó.

Supuestamente Torres le ofreció además un lugar donde vivir a Aguilar tan pronto se confirmó la separación. “Ese hombre tiene que pagar. Tienen que encontrarlo hasta debajo de la tierra que se meta”, agregó.

La investigación sigue activa y hasta las autoridades federales están involucradas en dar con el sospechoso.

