Prohibido fumar en casinos de NJ: aprueban legislación en pro de empleados

El Comité de Salud, Servicios Humanos y Ciudadanos Mayores del Senado de Nueva Jersey votó a favor de aprobar una legislación para prohibir el uso de tabaco dentro de los casinos, en una lucha en la que los empleados llevaban meses intentando lograr.

“Agradecemos al comité por votar para aprobar una legislación que mejorará de inmediato nuestras condiciones laborales y protegerá completamente a miles de trabajadores de casinos de primera línea de los peligros del humo de segunda mano. Hoy es un gran día en nuestra lucha por un lugar de trabajo más saludable y no dejaremos de luchar por esta legislación hasta que finalmente podamos respirar aire libre de humo en el trabajo. Instamos a los legisladores a aprobar este proyecto de ley cuando llegue al pleno del Senado porque nadie debería verse obligado a elegir entre su salud y un sueldo, informaron en un comunicado Los Empleados de Casinos Contra los Efectos del Tabaco (CEASE).

Representantes de la organización CEASE además indicaron que "el senador Vince Polistina no debería presentar su llamado proyecto de ley de ‘compromiso’ que sólo comprometerá la salud de los trabajadores de AC. Hace sólo un par de semanas les dijo a los trabajadores que este proyecto de ley no tenía los votos para salir de este comité, pero aquí estamos celebrando. El tren sale de la estación y es hora de que suba o se quite del camino”.

Conoce un poco más del sindicato UAW y sobre su solicitud

El United Auto Workers (UAW), el único sindicato que representa a los distribuidores de casinos de Atlantic City, apoya firmemente la legislación y ha pedido repetidamente a los legisladores de Nueva Jersey que protejan la salud de sus miembros.

La UAW representa a miles de trabajadores de los casinos de Atlantic City, incluidos los distribuidores de Caesars, Bally's y Tropicana, que son los trabajadores más afectados en un casino, ya que su trabajo les exige pasar todo su turno a poca distancia de los fumadores.

La UAW también ha rechazado las salas para fumadores Philip Morris propuestas por algunos miembros de la industria. “La UAW no comprometerá la salud de ningún trabajador. Rechazamos cualquier enmienda en la legislación que permita a los empleados trabajar "voluntariamente" en salas de fumadores. Nadie debería tener que arriesgar su salud por un sueldo”, escribió el presidente de la UAW, Shawn Fain, en una carta reciente a los legisladores.

Una encuesta reciente encontró que el 74% de los habitantes de Nueva Jersey y Filadelfia serían más propensos a visitar los casinos de Atlantic City si operaran en un interior 100% libre de humo, lo que contradice completamente las afirmaciones de los casinos.