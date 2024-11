Buscan sospechoso de agresión sexual a menor en Chestnut Street en Center City

La policía de Filadelfia está buscando a un hombre por presunta agresión sexual a una menor en el centro de la ciudad de Filadelfia.

La Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de Policía de Filadelfia publicó un video del hombre, que se describe como de complexión mediana, de entre 20 y 30 años, y con barba.

Parece tener vendas sobre el ojo derecho, vestía una camiseta gris claro y pantalones deportivos del mismo color. La policía también dijo que estaba descalzo y llevaba calcetines negros.

Los agentes informaron que el asalto sexual a un menor ocurrió en la cuadra 800 de Chestnut Street, aproximadamente a la 1:15 a. m., el dos de noviembre de 2024.

Se cree que el sospechoso frecuenta Center City y utiliza las líneas SEPTA Broad Street y Market-Frankford. Fue visto en el Centro de Transporte Broad y Olney horas antes del asalto, según la policía.

