Reabren carriles en la I-95 cerca del PHL tras un accidente

Un accidente cerca del Aeropuerto Internacional de Filadelfia provocó embotellamientos en la Interestatal 95 la tarde del viernes.

El accidente ocurrió poco después de las 3:00 p. m. en los carriles en dirección sur entre las salidas 14 de las avenidas Bartram y Essington y la 9B/A de la Ruta 420 de Pensilvania en Prospect Park y Essington.

Crash on #I95 southbound between Exit 12A/12B: PA 291 CARGO CITY / PHILADELPHIA INT'L AIRPORT and Exit 9B/9A: PA 420 - PROSPECT PARK / ESSINGTON. There is a lane restriction. https://t.co/RBK0opBSTu