Cómo obtener la segunda dosis de la vacuna

Trabajadores de la salud en Filadelfia que se han vacunado contra el coronavirus como parte de la “Fase 1A”, han enfrentado problemas para recibir a segunda dosis, ante la escasez de citas.

La higienista dental Inga Khaitman fue una de las personas que tuvo problemas, a pesar de que su primera dosis se le hizo muy fácil de adquirir.

“Fue viento en popa. Me inscribí, me inscribí en línea, di algo de información, hice una cita, no hubo problema. Fui a mi cita y me pusieron la vacuna”, contó Inga, quien recibió su primera dosis en un Rite Aid en Queen Village.

Pero inscribirse para la segunda dosis no fue tan fácil.

“Dijeron que debía programar la próxima cita en línea, como con la primera. Pero cuando volví a entrar en línea, decía que no había citas en ningún lugar dentro de un radio de 50 millas”, dijo a NBC10 Responds.

Ante esta situación, le preocupó no poder recibir su próxima dosis de la vacuna Moderna dentro del período necesario de 28 días. Así que se puso en contacto con la ciudad y recibió un correo electrónico del Departamento de Salud de la ciudad.

“Hemos estado trabajando con Rite Aid para intentar mejorar su sistema de citas. No han podido limitar a quiénes están aceptando, incluidas las personas que viven fuera de Filadelfia”, lee el email.

Por su parte, portavoces de Rite Aid respondieron: “En su forma más simple, para las relaciones de Fase 1, Rite Aid no determina cuánto suministro de vacunas recibe, con qué frecuencia lo recibe o qué individuos o grupos están incluidos en el plan de implementación de la jurisdicción estatal o local. Además, no determinamos ni participamos en el proceso de verificación de elegibilidad o acreditación de la jurisdicción estatal o local".

Programación de la segunda dosis

Los portavoces de Rite Aid también hablaron de cómo pautar la segunda dosis:

“Cuando un cliente recibe su primera vacuna en Rite Aid, el farmacéutico programará su segunda cita para la dosis de seguimiento 28 días después. Además, el farmacéutico hará un seguimiento con llamadas de recordatorio más cerca de la fecha de la segunda dosis para asegurarse de que su segunda vacuna se reciba a tiempo. Si por alguna razón un cliente no programó una segunda cita en el momento de su primera vacunación, su farmacéutico se comunicará para programar una segunda cita".

Después de que NBC10 Responds se comunicó con Rite Aid sobre la situación de Inga, recibió una llamada de un farmacéutico que programó su segunda dosis.

La ciudad interviene

Desde que se habló con funcionarios de la ciudad de Filadelfia sobre lo que sucedió con Inga, un portavoz dijo que se están produciendo cambios en su contrato con Rite Aid.

Según la ciudad, se le pidió a Rite Aid “que recalque a sus farmacéuticos que verifiquen la residencia y el estado del proveedor de atención médica. La oficina corporativa de Rite-Aid ha estado en la misma página que nosotros sobre estas restricciones y ha pasado esa información a sus farmacéuticos".

“Dados los problemas continuos, acordamos con Rite-Aid que cambiaríamos los grupos prioritarios en los que se están enfocando para ayudar a facilitar la verificación. En lugar de trabajar con trabajadores de la salud no afiliados, terminarán las citas que ya están programadas y las nuevas citas serán solo para mayores de 75 años".

La ciudad de Filadelfia dice que se están resolviendo los detalles de cómo se dirigirá a las personas a Rite Aid. Se espera que esos nombramientos comiencen en febrero.