Usuarios de SNAP reportan robo del dinero de junio; creen que se trata de un hacker

Sin fondos disponibles. Así reportaron estar varios usuarios de los cupones de alimentos SNAP a principios de mes en Filadelfia.

Y es que no solo ellos sino varios beneficiarios del programa registraron balances en sus tarjetas en cero.

“Me dijeron que no había dinero en mi tarjeta. Pasé una vergüenza bien tremenda”, recalcó Manuel Cintrón, residente de la ciudad del Amor Fraternal. “Sin esa ayuda yo no puedo comer. Me sentí mal porque no era yo solo, sino mucha gente”.

Se trata de un supuesto hackeo generado a los clientes de SNAP que los dejó en cero o en centavos a principios de junio. Muchos ya recibieron una tarjeta nueva, pero no los fondos. Deberán esperar hasta el mes entrante cuando le hagan la nueva ronda de depósitos.

“Yo me puedo resolver, pero hay gente que tiene hijos y entonces cuando van a comer en 30 días en 10 días. Uno come todos los días”, destacó María Figueroa quien se percató en el supermercado que lo que tenía disponible en los cupones eran 29 centavos.

Kryzia Lebrón, una madre hispana de cuatro relató que “traté de hacer otra compra y me dejaron con 17 centavos”. Su monto original es de $1,135. La mujer comentó que en las oficinas de beneficencia al norte de Filadelfia avistó a personas llorando sin saber qué hacer para la compra de alimentos.

El Departamento de Servicios Humanos, DHS por sus siglas en inglés, no comentaron sobre si existe o no fraude o hackeo alguno más sí comunicaron por escrito que “instamos a los clientes a que protejan sus tarjetas e información personal ante posibles estafas de “phishing” relacionados a SNAP u otros beneficios. Haremos todo lo posible por educar a los usuarios a través de comunicados de prensa para evitar la actividad fraudulenta”.

“Yo lo que entiendo es que el que hizo esto de verdad no tiene corazón porque mucha gente depende de esto”, agregó María Figueroa.

Se trata de la cantidad de dinero de junio de los cupones de alimento SNAP.