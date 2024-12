Joven hispano es arrestado por estar involucrado en ola de delitos en 24 horas

Las autoridades están investigando un hogar comunitario del condado de Bucks después de arrestar a un residente adolescente, así como a un segundo jovencito que presuntamente robaron vehículos a dos personas y chocaron contra un vehículo oficial durante una ola de delitos de 24 horas.

Daniel Rosa, de 15, y Tharyn Battis Jr., de 18 años, de Bensalem, Pensilvania, están acusados ​​como adultos de robo, robo de un vehículo de motor, prohibición de posesión de armas de fuego, hurto, recepción de propiedad robada y otros delitos relacionados.

El calvario comenzó el lunes dos de diciembre a las 4:15 a. m. en Bensalem, Pensilvania. Una mujer llegó a su casa en Oak Court para estacionar su Honda Pilot cuando vio de cinco a siete personas apiñadas en el estacionamiento. Los investigadores dijeron que la mujer permaneció en su vehículo, esperando que el grupo se fuera.

Poco tiempo después, un hombre armado enmascarado golpeó la ventana de su SUV con una pistola y le ordenó que saliera, dijo la policía. Luego apuntó con el arma a la cara de la mujer y le dijo que le diera su teléfono y se alejara. Luego entró en el vehículo de ella y se alejó a toda velocidad de la escena con otro pasajero.

"Se acercaron al auto y golpearon la ventana con una pistola, me sacaron. Pusieron la pistola contra mi cabeza", dijo la mujer. "No sabía que eran jóvenes. No sabía si eran mayores".

A la mañana siguiente, el martes tres de diciembre, a las 5:00 a.m., autoridades respondieron a Magnolia Court en Bensalem por el informe de un robo de vehículo en curso. Cuando llegaron, descubrieron que ya habían robado un Toyota Rav 4. La policía descubrió que el vehículo viajaba hacia el oeste por Street Road. Cuando intentaron detenerlo en la intersección de Street y Mechanicsville Roads, el conductor se estrelló contra el costado de una camioneta policial y huyó, dijeron los investigadores.

Mientras la policía perseguía el vehículo, el pasajero, identificado más tarde como Battis Jr., salió del todoterreno cerca de Byberry y Knights Roads y corrió hacia una zona boscosa, según los investigadores. Battis supuestamente se llevó la mano a la cintura mientras huía. Los oficiales finalmente lo detuvieron a punta de pistola.

Los agentes también encontraron una pistola, el teléfono celular de Battis, un vaporizador y una navaja de bolsillo en la zona boscosa donde fue detenido, dijeron los investigadores.

También recuperaron el Rav 4 desocupado poco tiempo después en la cuadra 300 de Penguin Drive. Los investigadores dijeron que la pistola estaba registrada a nombre de un residente de Bensalem y se informó que había sido robada de un vehículo en la víspera de Acción de Gracias.

Los investigadores identificaron a Rosa como el conductor del Rav 4. La policía también determinó que Battis y Rosa cometieron el robo del vehículo el dos de diciembre.

Battis fue procesado el martes y enviado a prisión preventiva en el Centro Correccional del Condado de Bucks con el 10% de una fianza de tres millones de dólares. Rosa fue arrestado en su casa, procesado y enviado a prisión preventiva en el Centro Juvenil del Condado de Bucks (Edison) con el 10% de una fianza de cinco millones de dólares.

Los investigadores dijeron que Battis es residente de St. Francis - St. Vincent Homes for Children en Bristol Pike en Bensalem. El hogar grupal alberga a jóvenes con problemas que cometieron delitos en Filadelfia y tienen orden judicial de vivir en la instalación.

La policía de Bensalem dijo que han tenido múltiples "contactos criminales" con los residentes del hogar y descubrieron que los miembros del personal tenían poco o ningún control sobre ellos. Varios residentes del hogar grupal se ausentaron sin permiso simultáneamente a las 2:59 a.m. del lunes, poco antes del robo del vehículo, pero solo Battis fue reportado como desaparecido, según los investigadores.

“El sospechoso nos dijo, cuando confesó haber robado el auto y el vehículo, que seis personas se fueron esa noche”, dijo William McVey, director de seguridad pública del municipio de Bensalem. “Por lo tanto, si está admitiendo haber apuntado con un arma a alguien, no sé por qué mentiría sobre cuántas personas se fueron”.

Los investigadores informaron que en los últimos dos meses han visto más de 50 informes de robos de automóviles y vehículos robados cerca de las casas de St. Francis y St. Vincent.

Si alguien tiene alguna información sobre los recientes robos de vehículos, comuníquese con la policía de Bensalem.

