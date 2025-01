Demoras y servicios suspendidos de SEPTA y Amtrak por árboles caídos en hora pico

Los servicios de transporte SEPTA y Amtrak informaron sobre atrasos y servicios suspendidos durante la tarde del miércoles por árboles caídos sobre las vías, según ambas agencias.

Los servicios que viajan entre Harrisburg (HAR) y Filadelfia (PHL) sufrirán demoras debido a árboles caídos sobre las vías.

Amtrak notificó en su cuenta de redes sociales que la espera sería de dos horas y pedían evitar la zona, además de pedir disculpas por la demora y agradecer por la paciencia de los usuarios.

Alert: Services traveling between Harrisburg (HAR) and Philadelphia (PHL) will be delayed due to downed trees over the tracks and single tracking in the area. A delay of up to 2 hours is expected to bypass the area. We apologize for the delay and thank you for your patience.