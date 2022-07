“Destrozadas” niñas que habrían sido rechazadas por personaje infantil

Un día después de que la madre de dos niñas afroamericanas alegara un acto racista de parte de uno de los personajes de Sesame Place, en Bucks County, Pensilvania, un abogado de la familia dijo que el evento ha tenido un efecto devastador.

"Sus corazones quedaron completamente destrozados por un personaje", dijo el abogado B'Ivory LaMarr a nuestra cadena hermana NBC10 en una entrevista el martes. "Y los boletos no son baratos. Esto es algo que estas niñas estaban esperando. Las palabras no pueden describir el tipo de dolor por el que están pasando en este momento".

En el video, que se tornó viral tras ser publicado el sábado en la cuenta de Instagram de la madre, se ve a dos niñas acercándose emocionadas al personaje de Rosita, la primera marioneta bilingüe de Sesame Place. Aunque parece que el artista había interactuado con otros niños antes de llegar a ellas, el video parece mostrar al personaje negando con la cabeza en dirección a las dos menores negras.

“Estábamos saliendo de Sesame Place y las niñas querían detenerse para ver a los personajes”, escribió la madre en Instagram. "¡ESTA persona repugnante le dijo descaradamente a nuestras hijas que NO y luego procedió a abrazar a la niña blanca que estaba a nuestro lado!"

En respuesta, Sesame Place dijo en un comunicado en Instagram el domingo que el artista no dirigió el gesto de "no" con la mano, que se vio más de una vez en el video, hacia "cualquier persona específica", sino que hizo ese gesto en “respuesta a múltiples solicitudes de alguien en la multitud que le pidió a Rosita que sostuviera a su hijo para una foto que no está permitida”. Agregó que el artista "está devastado por el malentendido" y señaló que los disfraces que usan sus artistas "a veces hacen que sea difícil ver en niveles más bajos" y que a veces "los artistas pierden las solicitudes de abrazo de los invitados".

En otro comunicado emitido el lunes, el parque temático dijo: "Estamos comprometidos a hacer esto bien. Realizaremos capacitaciones para nuestros empleados para que comprendan, reconozcan y brinden una mejor experiencia inclusiva, equitativa y entretenida a nuestros visitantes".

La familia dijo el martes que Sesame Place tomó un informe en el momento del incidente y les dijo que se realizaría una investigación. Pero no han recibido noticias del parque temático desde el fin de semana.

Su abogado, LaMarr, dijo que es posible presentar una demanda. Han aparecido otros videos en las redes sociales que denuncian incidentes similares en Sesame Place en el pasado.

"Nunca compramos la historia que contó Sesame Place, y no creo que el mundo comprara esa explicación tampoco", dijo LaMarr. "Así que no fue sorprendente ver florecer videos sustanciales para corroborar las acusaciones que se hacen en este caso".