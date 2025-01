Baleado el Día de Reyes; Niño lucha por su vida en el hospital

Un adolescente se encuentra en estado crítico después de recibir varios disparos al oeste de Filadelfia el lunes seis de enero por la noche, según las autoridades.

El chico de 14 años se encontraba en Farson Street cuando recibió dos tiros en la pierna. Fue llevado al hospital, donde se encuentra en estado crítico, dijo la Policía.

No se ha recuperado ningún arma y no se han realizado arrestos. La policía de Filadelfia no ha publicado información sobre ningún sospechoso ni sobre lo que provocó el tiroteo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Esta es una historia en desarrollo. Descarga nuestra aplicación de Telemundo 62 para mantenerte al tanto de las actualizaciones.

Read in English here