¿Será difícil comprar casa en 2025? Lo que debes saber

Se espera que el mercado inmobiliario se destrabe lentamente, pero las tasas hipotecarias podrían ser aguafiestas, ya que se espera que su imprevisibilidad dificulte la planificación de la compra de una vivienda.

Los mercados de compradores se extenderán al suroeste a menos que las tasas caigan drásticamente.

A medida que el mayor auge de la construcción multifamiliar en 50 años se desvanece, Zillow predice menos concesiones de alquiler en la segunda mitad de 2025.

Sobre las tasas de interés

Las tasas hipotecarias vuelven a ser el centro de atención a medida que se acerca el año 2025. Zillow predice un mercado inmobiliario más activo y más compradores ganando terreno en 2025, pero aquellos que esperan comprar, o incluso refinanciar, deben abrocharse el cinturón para un viaje accidentado y estar listos para mudarse cuando las condiciones sean las adecuadas.

“Comprar una casa en 2024 fue sorprendentemente competitivo dado lo alto que se volvió el obstáculo de la asequibilidad. En 2025 debería haber más inventario disponible, lo que les daría a los compradores un poco más de espacio para respirar”, dijo Skylar Olsen, economista jefe de Zillow. “Los estadounidenses se están adaptando a los costos altísimos adoptando la comodidad, un término que durante mucho tiempo ha sido una crítica apenas velada en la jerga inmobiliaria. Muchos también ven el alquiler como un estilo de vida a largo plazo. Un auge de la construcción ha aliviado la presión sobre los precios del alquiler, lo que pone la asequibilidad del alquiler en camino de mejorar el próximo año, es decir, siempre que los salarios sigan creciendo”.

La actividad del mercado inmobiliario se recuperará

Se espera ver más ventas y solo un crecimiento modesto del valor de las viviendas en 2025 a medida que el mercado se destrabe lentamente.

Se pronostica un crecimiento del valor de las viviendas del 2.6 % en 2025, un ritmo relativamente lento que es similar al crecimiento de este año 2024. En cuanto a las ventas de viviendas existentes, Zillow prevé 4.3 millones en el próximo año, un ligero aumento respecto de los 4.1 millones de 2023 y los 4 millones proyectados para 2024.

Si bien los desafíos de asequibilidad seguirán existiendo, los compradores deberían esperar más viviendas en el mercado, lo que significa más tiempo para considerar sus opciones y más influencia en las negociaciones.

Las tasas hipotecarias caerán (luego subirán, luego volverán a caer)

Las señales apuntan a que las tasas hipotecarias se relajarán en 2025, pero como vimos en 2024, las tasas hipotecarias rara vez siguen el camino esperado. Lo que es más seguro es que los compradores deberían esperar muchos altibajos a lo largo del año.

Las tasas hipotecarias cayeron en septiembre, lo que llevó brevemente la proporción de propiedades asequibles a un máximo de 19 meses. Desde entonces, han vuelto a subir a casi el 7%, lo que cambia el panorama de asequibilidad para los compradores de viviendas. Se esperan más oscilaciones como esta en 2025, y se producirán sprints de refinanciación durante las caídas.

La nueva tendencia de adoptar la vida en casas pequeñas

La necesidad de más y más espacio de la era de la pandemia ha terminado. Los compradores de viviendas se inclinarán cada vez más por las casas más pequeñas como una forma de vivir más sostenible, asequible y deseable.

El término "acogedor" aparece en más descripciones de listados (un 35 % más en 2024 en comparación con 2023), lo que refleja las tendencias de diseño actuales que se han alejado de los planos de planta abiertos cavernosos hacia espacios contenidos que tienen su propio estilo y propósito.

Último llamado para las concesiones de alquiler

Los inquilinos de apartamentos disfrutaron de un mercado relativamente amigable este año, al menos en comparación con el crecimiento récord de los alquileres observado en 2022. El crecimiento de los alquileres se ha mantenido estable a un ritmo razonable y la proporción de anuncios de alquiler en Zillow que ofrecen una concesión, como semanas de alquiler gratis o estacionamiento gratis, está en un nivel récord. Zillow espera que los inquilinos no tengan tantas oportunidades de negociar ese mes de alquiler gratis para fines del próximo año.

El auge de la construcción multifamiliar es la razón principal del aumento de las concesiones. Más unidades multifamiliares están llegando al mercado que en cualquier otro momento de los últimos 50 años, lo que empuja a los administradores de propiedades a competir por los inquilinos. Se prevé que esos fuegos artificiales se esfumen en 2025, especialmente en la segunda mitad del año.

La aceptación de mascotas se convertirá en algo innegociable para los administradores de propiedades

Los inquilinos están envejeciendo y no están posponiendo los hitos de la "adultez", como mudarse juntos o tener una mascota, antes de comprar una casa. La edad media de los inquilinos ha aumentado a 42 años y se están adaptando al estilo de vida de inquilino: menos inquilinos consideraron comprar este año, lo cual es comprensible dadas las condiciones que hacen que el alquiler sea la opción más asequible en muchos mercados.

Dado que el 58 % de los inquilinos tiene una mascota (frente al 46 % antes de la pandemia), no es de extrañar que casi la mitad haya dicho que no compró una propiedad en particular porque no era apta para mascotas. En el panorama de alquiler más competitivo de hoy, no permitir mascotas puede poner en apuros a los administradores de propiedades.