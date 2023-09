En peligro el sistema de cuidado infantil por falta de fondos federales

Los programas de cuidado infantil en todo el país se podrían ver obligados a aumentar sus precios o cerrar sus puertas permanentemente por falta de recursos, lo que podría afectar a miles de familias e infantes.

El apoyo de fondos federales empezó en el 2021 como un plan de rescate de este tipo de establecimientos. En junio del 2023 los legisladores votaron para terminar con el programa el cual llega a su fin al concluir septiembre.

"Me siento frustrada, ese dinero nos ayudaba a mantener nuestros empleados. Es muy difícil porque todo ha subido, la renta, el mortgage, todo, todo”, dijo Damaris Alvarado Rodriguez, directora y dueña de Children’s Playhouse en Filadelfia.

Según un reporte revelado por la fundación Century en junio de este año, se estima que son mas de 70 mil guarderías las que dependen de esta ayuda económica.

Nicolas Chachanosky, experto en economía, comentó que “quizás deban subir sus precios por lo que los padres van a tener que pagar el costo total del daycare porque no van a tener subsidio del estado".

En ese mismo informe también se indica que al terminarse este programa, alrededor de 3.2 millones de niños se quedarán sin servicio de guardería.

Alvarado Rodriguez contó también que más de dos docenas de maestros en este plantel se veran afectados económicamente. "Me da pena porque hay muchos de la comunidad de nosotros buscando ayuda y nosotros no los podemos coger porque no tenemos los empleados, porque no podemos pagarles.

Padres y otros familiares de niños que actualmente están en estas guarderías aseguran que no es algo justo, que actualmente se les complica pagar, y si aumentan la colegiatura todo se complicará más.

Angelys King, una madre, dijo, "es muy difícil costear una guardería así".

En adición, Jose Antonio Arroyo, abuelo de estudiantes añadió “si es así, muchas veces nos los traen a nosotros, pero yo no estoy haciendo nada, a mi que me los traigan”.

Algunas familias buscan métodos alternos, como el apoyarse de un familiar, cuando se tiene la oportunidad.