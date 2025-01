Escuelas de Filadelfia abrirán más tarde el martes en medio de un frío extremo

Escuelas de Filadelfia tendrán un retraso de dos horas el martes en el horario de entrada.

Debido al mal tiempo y las temperaturas gélidas, todas las escuelas y oficinas del Distrito operarán con un retraso de dos horas el martes 21 de enero de 2025.

El Distrito Escolar de Filadelfia compartió el siguiente comunicado en su página web:

"Sea lo que sea que esté haciendo hoy, espero que se mantenga a salvo en la nieve y el frío. Debido al mal tiempo y las temperaturas gélidas, todas las escuelas y oficinas del Distrito operarán con un retraso de dos horas mañana, martes 21 de enero de 2025.

Les recomiendo que tengan cuidado cuando viajen hacia y desde la escuela, y el trabajo mañana. Los estudiantes que lleguen tarde debido a problemas relacionados con el clima no serán marcados como tarde, o serán excusados ​​si están ausentes, al recibir una nota de un padre o tutor. El personal que llegue tarde será marcado con una tardanza justificada. Todas las actividades al aire libre programadas para mañana se trasladarán al interior.

Brindaremos más actualizaciones relacionadas con el clima según sea necesario. De lo contrario, esperamos darles la bienvenida a todos los estudiantes y al personal mañana, ¡para continuar acelerando el rendimiento estudiantil!"

La información fue también compartida en las redes sociales por el distrito:

All District schools and offices will operate on a two-hour delay tomorrow, Tuesday, January 21, 2025. Read more: https://t.co/yQyJnEtYgI #PHLED pic.twitter.com/0ql8qaD0SX