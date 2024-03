“No sé qué pasó”: madre de víctima de racha violenta desde Pensilvania a NJ

“Yo le agradezco que haya tratado de defender a sus hijas”, dijo la madre de Taylor Daniel, Nancy, a días de que la ex pareja de su hija la asesinara en una serie de eventos violentos que desencadenaron en la muerte de la madrastra y la hermanita menor del pistolero.

La mujer relató que “no es mucho lo que recuerdo de ese día”, porque André Gordón, de 26 años, le habría pegado con la culata del rifle que utilizó para abrirse paso en su casa y asesinar a la mujer. “Yo puse el bate, pero la Policía dice que es parte de un hacha, en la cocina cuando escuché‚ los gritos. No quería que llegara hasta las niñas”.

Se trata de sus nietas, de tres y cinco años, quienes estuvieron presentes cuando su padre, Gordon Jr., le disparó mortalmente a su madre Taylor el cuarto de infancia de la mujer que en la actualidad es el de las chiquillas.

Nancy recordó que el individuo se hizo paso discutiendo y ella le pegó por la espalda con el canto de madera hasta que recibió un golpe en la cabeza y cayó al suelo del pasillo. “No sabía que estaba sangrando hasta que llegó la ambulancia y literalmente me sacaron. No recuerdo mucho. Tengo moretones y seis puntos en la cabeza”, agregó.

Reveló que talos y André se conocieron en la escuela superior, ella era senior y el era junior. Cuando él se graduó ambos se fueron a vivir juntos hasta que, supuestamente André, le fue infiel a Taylor y ella se regresó a la casa de sus padres estando embarazada de la primera hija de ambos. “Siempre le he llamado camaleón, porque él se hace pasar por la persona que tú quieres que sea para caer bien. Yo siempre lo quise, creía que era buena persona, hasta que le fue infiel a mi hija”, sostuvo Daniel.

En total Taylor y André estuvieron juntos cuatro años y medio entre estables y dejados, pero al menos un año separados hasta que ocurrió este incidente.

Daniel dijo que su hija se enteró de que el sospechoso estaba recluido en un centro de salud mental en Nueva Jersey debido a que “vivía en su carro y la Policía lo paró y le removió el vehículo porque no tenía el registro y la tablilla renovada”.

“Estuvo varios días regresando a la Policía para reclamarles por su propiedad y los mismos oficiales entendieron que debían enviarlo a un centro de salud mental. Allí estuvo creo que un mes”, recordó.

Daniels reiteró que no entiende qué fue lo que pasó, cual fue el motivo de este exabrupto violento, ni porque habría atacado a su madrastra y a su hermana menor antes de matar a Taylor. “No sé qué pasó”, apuntó.

Añadió que está en trámites de convertirse en el guardián legal de las menores, de tres y cinco años, que son “lo más importante”. “Mi hija lo era todo para nosotros. Ella hizo mucho por otras personas, era alegre y una madre muy presente. Quiero que sepa que la amo y que me haré cargos de las niñas”, mencionó Daniels.

Dijo que las chiquillas no entienden qué fue lo que pasó muy bien, que saben que su madre ya no está, pero no la razón.

André Gordon Jr. fue arrestado el mismo día de los eventos violentos, el sábado 16 de marzo 2024, con la apariencia cambiada y vagando por las calles de Trenton, Nueva Jersey.

