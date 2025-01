“Aquí todo el mundo se espantó”: trabajador ante falsa alarma de operativo de ICE

Tremendo susto se llevaron los comerciantes hispanos del mercado italiano al sur de Filadelfia la noche del miércoles luego de que una mujer alertara a gritos que ICE estaba generando arrestos.

Todo resultó ser una falsa alarma, pero los trabajadores clausuraron sus puestos, restaurantes o tiendas en solo minutos mucho antes de terminar la jornada regular, según relataron a TELEMUNDO 62.

Jesús “Chucho” Mozo relató que “aquí todo el mundo se espantó y salieron corriendo. Es como una cosa de racismo lo que está pasando aquí. Los esperaremos y si vienen para acá, vamos a estar aquí”.

“Me asomé a los negocios y los vi cerrando puertas. Me sentí un poco paniqueado, pero creo que con los años que llevo no me asusto mucho. Mientras estemos bien y hagamos bien las cosas no tenemos que temer nada”, destacó Pedro Ríos Sandoval. “La gente no va a salir y no se siente confiada a salir a caminar o a dar una vuelta”.

La falsa alarma tuvo lugar el 22 de enero 2025 justo cuando la directora de la oficina de inmigración de Filadelfia dimitió al cargo y dos días después de que entrara en vigor el plan de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

El mercado italiano al sur de Filadelfia alberga decenas de negocios hispanos, entre otras nacionalidades.

¿Qué hacer si agentes de ICE llegan hasta tu casa o trabajo?

“Lo vimos bajo la primera administración de Trump, lo estamos viendo otra vez. Ellos están dispuestos a violar cualquier ley para llevar a cabo su política de deportaciones. Su política de ir en contra de los inmigrantes, porque realmente el punto aquí es la crueldad”, expresó Maribel Hernández Rivera directora de asuntos gubernamentales de ACLU.

Filadelfia ha sido ciudad santuario por muchos años, pero desde que inició su encomienda como alcaldesa, Cherelle Parker no ha tomado postura todavía. Eso provocó que líderes proinmigrantes y otras personas se manifestaran al respecto.

Un estatus santuario significa que las autoridades locales no colaboran con las migratorias, ICE, para proveerle cierta protección a los migrantes.