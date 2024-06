De Filadelfia a Nueva York: sigue patrón de robo de fondos a beneficiarios de SNAP

Residentes de Filadelfia impactados por los constantes reportes de fraude en los beneficios de los cupones de alimento SNAP para el mes de junio aseguraron que las transacciones ilegales fueron emitidas en Nueva York.

“Mi abuela dice que la tienda donde le gastaron el dinero está en Nueva York. Cómo va a ser eso si ella está aquí en Filadelfia”, dijo Cristal Rivera la nieta de una participante de SNAP a quien le removieron los fondos.

Virginia González, otra de las afectadas por el mismo esquema, aseguró que “No estoy abusando del gobierno, estoy usando la ayuda por el momento. Mientras yo pueda hacer un poco más de dinero donde estoy trabajando”, recaló al agregar que “hay dos transacciones que se hicieron en diferentes lugares, en menos de un minuto, y cuando averigüé salieron como que estaban en Nueva York”.

El patrón de robo de fondos alcanzó las 4,900 quejas en el área de Filadelfia, esto incluye los suburbios, según el Departamento de Servicios Humanos, DHS por sus siglas en inglés, en lo que va del 2024.

“Me pongo muy triste porque hay personas que tu las ves y en verdad necesitan. Cuando yo veo a un niño que quiere comida o a un anciano que necesita comida...”, mencionó Romeris Valerio.

El esquema tiene un nuevo investigador para dar con el gestor de los robos y es el Servicio Secreto de los Estados Unidos. No especificaron porqué se unió esa agencia federal, pero le siguen la pista al fraude.

“No ayudan a uno hasta el mes que viene. So uno tiene que esperar un mes. Ahora la compra que iba a hacer, no se puede hacer”, recalcó González. Y es que la agencia que provee el beneficio de SNAP no reembolsa los fondos ya destinados a cada beneficiario.

John Vega ofrece tácticas para protegerte de estafas en línea o por tarjeta de débito en este caso por los cupones de alimentos de SNAP. Valeria Aponte Feliciano modera la entrevista.