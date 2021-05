Herramientas para completar la solicitud de la licencia para inmigrantes en NJ

“Organícese, prepárese y tenga paciencia”.

Con estas palabras Wanda Silva, portavoz de la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey explicó que el proceso de solicitud para la licencia estándar, la que está disponible para los inmigrantes indocumentados, no es un trámite de la noche a la mañana, por el contrario, conlleva tiempo.

La funcionaria explicó que el proceso pretende verificar el domicilio del solicitante y si sabe o no manejar. “La licencia de conducir estándar es la misma que solicitan todas las personas. No existe diferencia. Lo que si varía es el caso, porque no todas las personas tienen la misma documentación”, destacó Silva.

Dijo que la entidad busca verificar lo siguiente:

Identidad

Domicilio

Número de Seguro Social o ITIN (El que no cuente con alguno de estos podrá someter una declaración juarda con la información requerida a partir del 1 de junio 2021.)

Un requerimiento del NJMVC es mantener un sistema de puntos de acuerdo al avance de los documentos necesarios para completar la solicitud. Las herramientas disponibles son las siguientes:

Tabla de requerimientos de sistema de puntos.

Video informativo sobre cómo solicitar y recopilar documentos.

“Le proveemos a las personas de habla hispana una tabla donde describimos el tipo de documentos necesarios y cuantos puntos vale cada uno. Toda esta información está disponible en español y otros idiomas. No es que sea un proceso difícil, pero cada persona tiene un caso único. No todos tienen el mismo tipo de documentos”, recalcó Silva.

Agregó que "queremos que sean pacientes. El proceso no es de un día para otro y depende del caso".

Para alistarse para el volumen de solicitudes a partir del dos de mayo el MVC se unió a organizaciones sin fines de lucro y proinmigrantes que trabajan con las comunidades que más necesitan el servicio.

Qué debes tener en cuenta:

Leer y estudiar el manual del conductor

Verificar la tabla de puntos: cuánto vale cada documento requerido

Tomar un examen de conocimiento: está disponible en español

“No tengan temor de la información. No le van a preguntar el estatus migratorio. La comisión por ley tiene que proteger su información. Organícese, prepárese y tenga paciencia. No tiene que pagarle a nadie para llevar a cabo este proceso”, sostuvo la experta.

Todo el que vaya a solicitar la licencia de conducir estandar debe hacer una cita aquí. No se aceptarán personas sin registro previo.

Cabe destacar, que las personas que tienen una licencia válida de otros estados, el proceso cambia y es más rápido. Todo esto porque ya hay constancia de que saben conducir.

