Adolescente hispana se habría quitado la vida tras aparente acoso escolar

El supuesto acoso verbal y cibernético hacia una niña hispana en Nueva Jersey, la habrían llevado a quitarse la vida, según su madre Ivelisse Rivera.

La mujer urge que las autoridades escolares y hasta estatales a que tomen cartas en el asunto no solo por la pérdida, sino para que este tipo de acto no vuelva a ocurrir.

“Qué hagan algo, porqué ellos esperaron que una niña se quitara la vida. Qué hagan algo, porque aun ellos no se han comunicado conmigo, ni aparecido aquí’, relató Rivera ante la muerte de su hija Iliana Castro, de 14 años.

La adolescente era alumna de Trenton Nith Grade Academy y perdió la vida el pasado 24 de agosto 2024.

Su madre relató a TELEMUNDO 62 que fue quien la encontró inconsciente en la vivienda familiar y alertó a las autoridades. “La agarré con fuerza, rompí el cable y le dije Ileana levántate, le sobé el pelo y la besé. Yo sabía por dentro y me dije no me la quites Señor. Ileana levántate, levántate”, repetía.

Según Rivera su hija era acosada en la escuela y antes de cometer lo indecible “borró su foto de Instagram, lo borró todo”. “Ya era suficiente lo de la escuela y después de eso ella me decía que le hacían páginas falsas y la llamaban por teléfono falso”.

Los activistas de la zona urgen a los padres a que no dejen pasar este tipo de actos y alcen la voz tanto en las escuelas como en las comunidades.

Si conoces a alguien que piense en el suicidio o necesite ayuda puedes enviar un mensaje de texto al 741741 o llamar al 988.

