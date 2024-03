Madre de niñita asesinada por hispano entre los más buscados espera su justicia

Así tenga que esperar 23 años adicionales, la madre de la niñita hispana asesinada por uno de los más buscados del FBI en Filadelfia esperará con tal de que se haga justicia.

Lizasuain De Jesús, madre de la pequeña Iriana De Jesús secuestrada y estrangulada cuando solo tenía cinco años, dijo a TELEMUNDO 62 que “Yo sé, lo siento. Aunque han sido 23 años, así tenga que esperar 23 años más. Sé que va a llegar, sé que va a llegar”.

Todo esto luego de que el FBI recordara que existe una recompensa de $250,000 por información que lleva a la captura del hondureño Alexis Flores.

El crimen ocurrió en el apartamento del sospechoso en julio del 2000 en el vecindario de Hunting Park.

“Soy madre, pero a la larga o temprano, estas lágrimas cuando salen, es porque yo sé que ya pronto viene mi justicia”, agregó De Jesús al tiempo que sostuvo “muchas veces he dicho y por qué no este y tenía que ser la mía, pero como sea hubiese sido otro niño. Y yo no le deseo este dolor a ningún otro padre”.

Alexis Flores, quien es considerado como “armado y peligroso” y figura en la lista de “Los más buscados” de la agencia federal. El individuo utiliza nombres o alias como “Mario Flores, Mario Roberto Flores, Mario F. Roberto, Álex Contreras, Alesis Contreras”. Mide unos cinco pies con cuatro pulgadas, es delgado con cabello oscuro y tiene cicatrices en la frente y mejilla derecha.

“Que lo cojan y que sea el juez que identifique lo que le vaya a pasar, que sea el juez que se encargue de lo que le vayan a hacer. Yo no puedo poner eso en mis manos porque la justicia la tiene Dios”, recalcó De Jesús.

