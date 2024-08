Conoce el Jardín de Tony que abastece a una comunidad con frutas y vegetales

Un hispano de Camden, Nueva Jersey, lleva 24 años cosechando frutas y vegetales en el Jardín de Tony.

Se trata de Antolino Santiago, de 93 años, cuyos cultivos son para abastecer la comunidad en la que reside y trabajar la tierra de un solar baldío en el que plantó la primera semilla.

Este espacio agrícola ubica en la cuadra 800 de North 4th Street.

“El corazón mío es de to’ el mundo y es así como he tratado de llevar esto aquí’, destacó el agricultor a quien se le han unido organizaciones comunitarias y hasta vecinos para echarle la mano.

“Esto yo lo siembro con un gozo inmenso para darle al público, no es para mí”, destacó Santiago quien con todo y sus problemas de salud se mantiene al tanto de cómo van creciendo los ajíes dulces, los pimientos y el resto del cultivo. “Yo me levanto en la mañana los meto en una bolsa y me voy a regalarlo”.

Ángel Rafael Torrales es uno de los vecinos que lo asiste en la jornada. “Me uní a él y le doy la mano siempre”, apuntó.

La organización que se unió a la gesta de Santiago lleva el nombre de Community Brings Learning y bautizó al Jardín de Tony como Dream Big Garden.