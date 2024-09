Recuperan Jeep que cayó al río Schuylkill sin ocupantes dentro

Brigadas de la Unidad marítima de la Policía de Filadelfia estuvieron laborando en sacar un Jeep que cayó al río Schuylkill la madrugada del martes en Filadelfia.

Por varias horas buzos, botes y otro personal de rescate laboró en la investigación, porque de primera instancia desconocían si había una persona en el interior de la carrocería.

El incidente no aparenta ser sospechoso, según el portavoz de los marinos Andrew Napolli.

El funcionario explicó que pasadas las 10:00 a.m. pudieron localizar el vehículo sin ocupantes en el interior, por lo que aguardaban por una grúa de alto calibre para remover el mismo. “En estas instancias no solo completamos el protocolo de búsqueda y ubicación, sino que de una vez entrenamos a nuestros elementos para una próxima ocasión. Usualmente no podemos hacer ejercicios de practica para no contaminar con aceites y otros líquidos el cuerpo de agua”, recalcó.

La investigación sigue en curso, pero al momento nadie resultó herido en el incidente registrado en el río proveniente de Kelly Drive a la altura de Brewery Hill Drive.

Este es el tercer incidente de esta índole en lo que va de septiembre. Pulsa aquí para la pareja que se salió de la camioneta antes de que cayera al río.

