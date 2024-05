Intentan robar una joyería, dueño se percata y le dispara a los sospechosos

El dueño de una tienda le disparó a un aparente ladrón de joyerías durante un atraco temprano en la mañana del miércoles en el condado de Montgomery.

El incidente ocurrió poco después de las 5 a.m. en Jems Jewels & Gold en el centro comercial The Shoppes at English Village, justo al lado de Bethlehem Pike (Ruta 309) en North Wales, Pensilvania, dijo la policía de Horsham Township.

Un grupo de personas irrumpió en varias tiendas alrededor de las cuatro de la madrugada y atravesaron una pared de una tienda cercana para entrar a la joyería, dijeron fuentes cercanas a la investigación.

El dueño de la joyería se percató de lo que ocurría a través de sus cámaras de seguridad, e interrumpió el atraco porque los sospechosos ya estaban en la tienda, dijo la policía.

Los sospechosos cortaron la energía en al menos un negocio, dijeron las fuentes. No estaba claro si el propietario ya estaba dentro, pero hubo un enfrentamiento y al menos un sospechoso recibió un disparo en el brazo.

El sospechoso herido fue hospitalizado con lesiones que no ponían en peligro su vida, pero requirieron cirugía, dijo la policía.

Continúa la búsqueda de otros sospechosos

Los investigadores revisaron la evidencia que quedó cuando las fuentes dijeron que los sospechosos estaban en al menos otra tienda, y quizás la zona del tejado de este centro comercial.

La policía no dio de inmediato una descripción de los sospechosos ni reveló cómo escaparon, pero ahora están tras su búsqueda.

Esta historia se está desarrollando.

