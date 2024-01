La exhibición de arte LEGO más grande del mundo regresa al Instituto Franklin

"El arte del ladrillo", una exposición itinerante que presenta la muestra de arte LEGO más grande del mundo, regresará al Instituto Franklin en febrero.

La popular colección de arte exhibirá más de 100 piezas creativas e inspiradoras del renombrado artista contemporáneo Nathan Sawaya.

Esta exposición tuvo un gran éxito en el Instituto Franklin en el 2015 y presentó varias creaciones nunca antes vistas en Filadelfia, incluidos diseños creados por Sawaya.

"PERNiCiEM: The Endangered Species Connection", será una nueva colección en Filadelfia. Esta exhibición es una innovadora colaboración multimedia entre Sawaya y el galardonado fotógrafo Dean West que tiene como objetivo crear conciencia creativa sobre algunas de las especies más amenazadas del mundo.

"La colección PERNiCiEM es una forma creativa y poderosa de ilustrar la urgente cuestión de la extinción", explicó el artista Nathan Sawaya en un comunicado de prensa. "Viajamos por todo el mundo para encontrar diferentes lugares donde estas especies reales en peligro de extinción estarían en su entorno natural, pero queríamos utilizar las versiones de ladrillos LEGO para transmitir el mensaje de que están en peligro de extinción y que debemos actuar".

La exposición también incluirá versiones reinventadas de "Pez Dispensador" de Basquiat, "The Frame" de Frida Kahlo, "The Swan No. 17" de Hilma af Klint y "Decisions", una obra que desafía la gravedad compuesta por 112,306 ladrillos, lo que la convierte en la pieza más grande de Sawaya hasta el momento.

Tampoco querrás perder la oportunidad de ver el icónico favorito de los fanáticos, "Yellow", una escultura de tamaño natural de un hombre que se abre el pecho con miles de ladrillos LEGO amarillos que caen en cascada desde la cavidad o la plataforma de 20 pies del esqueleto largo de dinosaurio T-Rex hecho de ladrillos.

Una vez que hayas terminado de caminar por la exhibición principal, la diversión no termina ahí. Habrá un espacio de juego de ladrillos de 9,000 pies cuadrados con cientos de miles de ladrillos LEGO repartidos en cinco estaciones donde personas de todas las edades podrán crear sus propios diseños.

"El Arte del Ladrillo es una exhibición notable que combina arte, matemáticas, ciencia e ingeniería, mostrando la naturaleza interdisciplinaria de la creatividad", dijo el presidente y director ejecutivo del Instituto Franklin, Larry Dubinski, en un comunicado de prensa. "Filadelfia es una ciudad de arte y ciencia, y estamos encantados de traer esta extraordinaria exposición de regreso a la región y a nuestra comunidad".

La exposición abre el 17 de febrero y se extenderá hasta el 2 de septiembre. Para obtener información y comprar sus boletos, haga clic aquí.

