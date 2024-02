Madre hondureña no puede dormir pensando que ICE tocará su puerta para deportarla

Varios miembros comunitarios y organizaciones proinmigrantes se reunieron en las afueras de la oficina en Filadelfia del senador federal por Pensilvania, John Fetterman para urgir que interceda por una madre hondureña que enfrenta deportación.

Se trata de Linda y su hijo Josué, quienes no quisieron revelar su apellido, y que llegaron hasta Pensilvania en el 2014 provenientes de Honduras huyendo de las personas, que, según ellos, mataron a la hermana de la mujer.

Una vez tocaron suelo estadounidense fueron ingresados al centro de detención de Berks County, que lleva a penas un año de cerrado, durante 13 meses hasta su liberación. El par se quedó en Pensilvania y sigue batallando por quedarse en este país.

Linda contrajo nupcias en el 2015 con un ciudadano americano y ambos tuvieron una niña, que en la actualidad tiene siete años.

La migrante hondureña hizo una petición para el “green card” o la tarjeta de residencia tras haberse casado, pero le fue denegado el trámite debido a que sobre ella pesaba una orden de deportación. La mujer hizo peticiones en corte adicionales que resultaron infructuosas.

“No puedo dormir por las noches por la ansiedad de que venga ICE a tocar mi puerta”, dijo la mujer en medio de la manifestación. Hablaron de no separar familias y más sin embargo lo están haciendo conmigo. Alguien que nunca ha hecho nada malo en este país, que no tiene delito de ninguna clase”, agregó Linda. "Mi esposo metió una petición matrimonial que fue aprobada, pero después de eso no volví a recibir ninguna noticia por el hecho de tener una deportación activa”.

La idea de manifestarse frente a las oficinas de Fetterman es porque el senador hizo campaña en Berks County para que cerraran el centro de detención y la petición es que se cree un proyecto de ley privado para salvar a la madre hondureña.

