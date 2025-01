Conoce la lista de los eventos más esperados en Filadelfia este 2025

La región de Filadelfia está repleta de eventos divertidos, interesantes y muy emocionantes en 2025, que ofrecen algo para todos.

Desde festivales hasta competencias deportivas y exhibiciones únicas, este año se espera que se muestre la rica diversidad que ofrece esta ciudad.

Mira una lista de los principales eventos que se llevan acabo en la Ciudad del Amor Fraternal que no querrás perderte.

Winter Wonder at Longwood Gardens

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Explora vibrantes jardines interiores y asombrosos paisajes al aire libre en Longwood Gardens. Quienes visiten el popular destino turístico de Pensilvania pueden esperar ver nuevos edificios, nuevos jardines y nuevas experiencias para los huéspedes.

📅 Enero. 17 - Marzo 23

📍 Longwood Gardens, en 1001 Longwood Rd., Kennett Square

Center City District Restaurant Week

Docenas de restaurantes en el centro de la ciudad ofrecerán cenas de tres platos a precio fijo por $40 o $60 y almuerzos de dos platos por solo $20. Consulta la lista completa de restaurantes participantes en nuestra guía aquí.

📅 19 de enero - 1 de febrero

📍 En más de 100 restaurantes en el centro de la ciudad

The Tasties

¿Eres amante de la comida? Pues deberías echarle un vistazo a The Tasties, la primera entrega de premios a chefs y restaurantes de Filadelfia. Disfruta de una ceremonia de premios exclusiva, mézclate con líderes de la industria y diviértete toda la noche.

📅 2 de febrero

📍 ¡En vivo! Casino & Hotel, ubicado en 900 Packer Avenue en Filadelfia

Body Worlds: Vital regresa al Instituto Franklin

La exposición, que abarca 16,000 pies cuadrados, presenta una extraordinaria colección de especímenes humanos reales, incluidos 20 plastinados de cuerpo entero, que ofrecen a los visitantes un viaje incomparable debajo de la piel.

📅 15 de febrero

📍Instituto Franklin, ubicado en 222 N. 20th St. en Filadelfia

Philadelphia Flower Show

La Exposición de flores de Filadelfia es el evento de horticultura más grande del país y el de más larga trayectoria del mundo. La muestra contará con la presencia de diseñadores de jardines y floristas de todo el mundo, así como diseñadores con sede en Filadelfia. Haz clic aquí para obtener más detalles.

📅 1 de marzo - 9 de marzo

📍 Centro de convenciones de Pensilvania, ubicado en 1101 Arch Street en Filadelfia

The Philadelphia Show

Conoce las bellas artes y las antigüedades, y aprende sobre la alegría de coleccionar en el Philadelphia Show en la Terraza Este del Museo de Arte de Filadelfia.

📅 25 de abril - 27 de abril

📍Museo de Arte de Filadelfia, ubicado en 2600 Benjamin Franklin Pkwy.

Monster Jam

¿Quieres experimentar el rugido? Acércate a los camiones (y conductores) de Monster Jam en el sur de Filadelfia.

📅 26 de abril

📍 Lincoln Financial Field, ubicado en One Lincoln Financial Field Way en Filadelfia

Manayunk StrEAT Food Festival

Prepárate para comer hasta más no poder porque uno de los festivales de camiones de comida más grandes regresará a Manayunk con docenas de camiones de comida y vendedores de comida de toda la región.

📅 27 de abril

📍 Main Street en Manayunk

Chestnut Hill Home & Garden Festival

El festival incluirá más de 200 vendedores que venderán diseño para el hogar, decoración, muebles hechos a mano y accesorios para el hogar hechos a mano.

📅 4 de mayo

📍 A lo largo de la histórica Germantown Avenue desde Rex Avenue hasta Willow Grove Avenue.

Rittenhouse Square Fine Art Show

La exposición de bellas artes al aire libre más antigua de los Estados Unidos regresará para su edición de otoño, con la participación de docenas de artistas profesionales que exhibirán sus obras.

📅 Del 19 al 21 de septiembre

📍 Rittenhouse Square

Philadelphia Marathon Weekend

Esta es tu oportunidad de correr por los monumentos históricos y las calles pintorescas de la ciudad de Filadelfia entre miles de otros corredores.

📅 Del 21 al 23 de noviembre

📍Varios horarios y ubicaciones

Read in English here