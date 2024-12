¿En qué centros comerciales está Santa para fotos navideñas?

La época más maravillosa del año está de vuelta, por lo que te compartimos una guía para conseguir sacar la famosa foto que todos quieren cada año en navidad. ¡La de Santa! 🎅

🎁 Así es, ha llegado el momento de que los niños, familias e incluso las mascotas, se vistan con sus mejores galas navideñas para decirle a Papá Noel lo que quieren para navidad y de que los padres obtengan las fotos navideñas familiares que han esperado por 12 meses.

🎄 El alegre y viejo San Nicolás posará para fotos con niños y niñas, y algunos también con mascotas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Aquí la lista de los centros comerciales

Pensilvania

🎅 Exton Square Mall

Esta temporada navideña, Santa se instalará en la histórica Zook House, cerca de Boscov's, en el predio del centro comercial. Puedes reservar una cita para las fotos familiares y/o las fotos con mascotas.

Dónde: 260 Exton Square, Exton, PA 19341.

Cuándo: del 16 de noviembre al 24 de diciembre.

🎅 Distrito de la moda (Fashion District - Filadelfia)

Santa llegó a su propio paraíso invernal dentro del centro comercial Center City Mall. Las visitas son gratuitas, pero las sesiones de fotos deben comprarse y programarse en línea.

Dónde: 901 Market Street, Filadelfia, PA.

Cuándo: del 29 de noviembre al 24 de diciembre. Haz clic aquí para ver los horarios y programar fotos.

🎅 King of Prussia Mall

El alegre San Nicolás llegó a The Plaza el siete de noviembre antes de deslizarse por la chimenea en The Court el 15 de noviembre. Se recomienda a las familias que reserven en línea. Si bien no es obligatorio reservar en línea, puede evitar la fila.

Dónde: 160 N Gulph Rd., King of Prussia, PA.

Cuándo: del siete de noviembre al 24 de diciembre.

🎅 Lehigh Valley Mall

Residentes y visitantes de Lehigh Valley tendrán la oportunidad de conocer a Santa en el centro comercial Lehigh Valley Mall. Puedes reservar tu sesión de fotos con Santa Claus o simplemente acercarte con tu familia.

Dónde: 250 Lehigh Valley Mall, Whitehall, PA

Cuándo: del 14 de noviembre al 24 de diciembre

🎅 Montgomery Mall

Santa aterrizó en el centro comercial North Wales a mediados de noviembre. Las mascotas siempre son bienvenidas para las sesiones de fotos.

Dónde: 230 Montgomery Mall, North Wales, PA 19454.

Cuándo: del 16 de noviembre al 24 de diciembre.

🎅 Oxford Valley Mall

Las personas festivas del condado de Bucks tendrán la oportunidad de conocer a Papá Noel en el centro comercial Oxford Valley. Puedes reservar tu sesión de fotos con Santa Claus o simplemente acercarte a saludarlo.

Dónde: 2300 E Lincoln Hwy, Langhorne, PA 19047.

Cuándo: del 15 de noviembre al 24 de diciembre.

🎅 Philadelphia Premium Outlets

Santa está más que listo en el centro comercial del condado de Montgomery. Se aceptan personas sin cita previa, pero también puedes reservar las fotos de tu familia con Santa con anticipación.

Dónde: 18 W Lightcap Rd., Pottstown, PA 19464.

Cuándo: del 29 de noviembre al 24 de diciembre.

🎅 Centro Comercial Willow Grove Park

Puedes posar con Papá Noel en el área de fotos familiares en Macy's Court. Se recomienda hacer reservaciones, pero no es obligatorio. Las mascotas también son bienvenidas los lunes.

Dónde: 2500 Moreland Rd., Willow Grove, PA.

Cuándo: del nueve de noviembre al 24 de diciembre.

Read in English here