Mujer en o empujando una silla de ruedas muere brutalmente atropellada

Una mujer en o empujando una silla de ruedas murió atropellada por un vehículo que se dio a la fuga la madrugada del martes en Filadelfia.

Se informó que el hecho tuvo lugar en la cuadra 2000 de Reservoir Drive antes de las 2:00 a.m. del 15 de octubre 2024.

El jefe de inspectores Scott Small dijo que no hay testigos de este accidente y no tiene claro si el carro involucrado transitaba en sentido norte o sur de la vía. “Los policías que atendieron la emergencia fueron alertados por numerosas llamadas al 911. Los paramédicos certificaron el deceso de la víctima, que aparenta estar en sus 40 años aproximados, a la 1:56 a.m. No contamos con testigos de este incidente”, explicó.

El funcionario agregó que no queda claro si la dama estaba en la silla de rueda o empujando el aparato, pero “claramente es parte de la investigación porque tiene golpes y hay partes en el suelo que sirven de evidencia”.

Small sostuvo que dos conductores se detuvieron para asistir a la dama y que ella estaba semiconsciente, pero no fue el caso cuando arribaron los paramédicos.

“Creemos que la mujer fue impactada con tal fuerza que una de las botas que llevaba puesta se le salió de las piernas”, comentó Small.

En el sitio de los hechos también se hallaron partes de lo que “aparenta ser un vehículo gris o plateado” que fueron colectadas para completar la investigación.

Hasta el momento la mujer permanece como Jane Dow, porque no traía consigo identificación. No se han generado arrestos ni ubicado vehículos sospechosos. La investigación sigue activa.

Todo el que tenga información adicional puede comunicarse a la línea de pistas de la Policía de Filadelfia al 215-686-TIPS (8477).

