Fuego forestal arropa más de 40 acres en el municipio de Evesham

Funcionarios del equipo de rescate de Evesham se encuentran tratando de manejar un incendio forestal que se desarrolla en el municipio la tarde del miércoles 30 de octubre, según las autoridades.

El incendio forestal de gran alcance se encuentra activo en el extremo sur del municipio de Evesham, cerca de Sycamore Avenue, en el límite del condado de Camden.

Aproximadamente 41 acres han sido quemados por el fuego, indicaron los agentes.

WILDFIRE ALERT: Evesham Twp., Burlington County



The New Jersey Forest Fire Service is on scene of a multi-acre wildfire burning in the area of Sycamore Avenue in Evesham Twp., Burlington County.



SIZE & CONTAINMENT

🔥 Multi-acre

🔥 0% contained pic.twitter.com/H0ftpAyHh9