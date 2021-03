“No lo creí”: madre hispana celebra poder salir de iglesia santuario

Entre aplausos y sonrisas, la familia de Carmela Apolonio Hernández salió finalmente de una de las iglesias santuario donde habían permanecido resguardados para evadir la deportación por parte de ICE.

"No lo creí, me quedé en shock y dije no puede ser posible, tal vez el abogado se confundió pero después me volvió a repetir lo mismo y después de un día recapacité y dije, si, soy libre" dijo Carmela Apolonio Hernández.

Y es que Hernández y sus cuatro hijos vivieron en dos iglesias santuario de Filadelfia por más de tres años para evadir la deportación y escapar de la violencia armada que plagaba a su pueblo natal en México.

Pero todo cambió a principios de mes, tras la toma de posesión del presidente Biden, cuando ICE les informó que ya no estaban priorizando su deportación.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Vamos a poder tener una casa propia, muy feliz me siento", dijo una de las hijas de Hernández, contenta al poder dejar la iglesia.

A pesar de poder salir de la iglesia, la organización Movimiento Nuevo Santuario señaló que la batalla continúa ya que aún buscan proporcionarle un estatus legal a la familia.

"Seguiremos luchando y seguiremos presionando", dijo Peter Pendemonti, un miembro de la organización.