Nombran a hispano como primer subcomisionado de Filadelfia; supervisará plan de seguridad en Kensington  

La alcaldesa de Filadelfia, Cherelle Parker, y el comisionado de policía de Filadelfia, Kevin Bethel, anunciaron un "nombramiento histórico" para el departamento de policía de la ciudad el jueves por la mañana.

Pedro Rosario fue nombrado nuevo subcomisionado del Departamento de Policía de Filadelfia durante una ceremonia de juramento en la sede del Distrito 24 en 3901 Whitaker Avenue.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Rosario es el primer latino en ocupar el puesto y liderará el plan general de seguridad del departamento en el vecindario Kensington de Filadelfia.

El concejal de la ciudad Quetcy M. Lozada, cuyo séptimo distrito concejal cubre Kensington, también asistió a la ceremonia del jueves.

EL ENFOQUE DE CHERELLE PARKER EN KENSINGTON

Cuando la alcaldesa Parker asumió el cargo a principios de este mes, trajo consigo un plan para sus primeros 100 días de trabajo y la promesa de "hacer que Filadelfia sea más segura, más limpia y más ecológica, con oportunidades económicas para todos".

Parker se centró en mejorar Kensington, e incluso juramentó al comisionado Bethel en una escuela pública de esa comunidad.

Parker declaró de inmediato una emergencia de seguridad pública en Filadelfia y ordenó a Bethel y a la Oficina del Director General que desarrollaran planes integrales que abordaran la seguridad pública en toda la ciudad.

Kensington es el único vecindario nombrado para ser el foco de los esfuerzos de seguridad pública en el plan de la nueva alcaldesa para sus primeros 100 días, señalando que Parker espera cerrar permanentemente los mercados de drogas al aire libre en la ciudad.

En el pasado, Parker incluso sugirió traer a la Guardia Nacional para vigilar el vecindario que durante mucho tiempo ha estado plagado de las consecuencias de los mercados de drogas al aire libre y el uso de narcóticos.

Es un esfuerzo que los líderes comunitarios y quienes viven en Kensington dijeron que recibirían con agrado, dependiendo de cómo se desarrolle.

FILADELFIA REGISTRA EL MAYOR NÚMERO DE MUERTES POR SOBREDOSIS JAMÁS REGISTRADO

En 2022, Filadelfia registró 1,413 muertes por sobredosis no intencionales: una cifra jamas registrada. Marcó un aumento del 11% con respecto al máximo anterior de 2021 de 1,276 muertes por sobredosis accidentales.

Sin embargo, este problema no se limita a Kensington, ya que ese año se produjeron sobredosis en todos los vecindarios de la ciudad.

Sin embargo, en 2021 (el año anterior con un récord de muertes por sobredosis), la ciudad experimentó fuertes aumentos en las sobredosis fatales en Kensington y el norte de Filadelfia, especialmente en los códigos postales 19124, 19132, 19133 y 19144.

Además, un estudio de la Universidad de Drexel de 2019 encontró que Kensington tenía una tasa más alta de delitos violentos y delitos contra la propiedad que la ciudad en su totalidad.

"LA ALCALDESA TIENE QUE PONERSE FIRME"

La concejal Lozada dijo que agradecería el enfoque de línea dura de Parker para combatir los problemas en la comunidad.

"Podemos ser compasivos y empáticos y podemos respetar los derechos de las personas, sus vidas y sus condiciones, incluso si los estamos trayendo a través del proceso de arresto", dijo.

Brian Kilroy, un residente local, le dijo a Miguel Martínez-Valle de nuestra cadena hermana NBC10 que apoyaría una respuesta gubernamental severa a los problemas que enfrenta el vecindario.

"La alcaldesa tiene que poner fin a las drogas", dijo. "Traiga al FBI, a los alguaciles estadounidenses, lo que sea, a la DEA, limpie eso primero, todas las drogas, si puede hacerlo. Y dé prioridad a las personas sin hogar, consiga viviendas para que las personas sin hogar puedan al menos conseguir una habitación".

Sin embargo, otros buscan un enfoque más mesurado.

"COMUNÍQUESE CON LAS PERSONAS QUE HACEN EL TRABAJO"

Rosalind Pichardo, fundadora de Operation Save Our City, un grupo que trabaja estrechamente con quienes luchan contra la adicción en la comunidad de Kensington, dijo que apoya los esfuerzos para impactar los problemas en el área, pero quiere que se centre menos en los arrestos y más en el tratamiento de los Causas profundas de la adicción.

"Definitivamente necesitamos más gente que nos ayude a limpiar y poner esto en orden de esa manera. Pero tenemos que darnos cuenta de que también necesitamos recursos", dijo. "Podemos limpiar la comunidad si queremos. Pero si no tenemos recursos para las personas que no tienen vivienda, entonces no tiene sentido tener que seguir limpiando todos los días".

Cuando se le preguntó sobre aumentar las labores policiales, dijo: "No creo que esa sea tampoco una solución".

"Simplemente tenemos que resolverlo con más recursos, más servicios en cuanto a adicción y formas de curación, en lugar de simplemente encerrar a la gente", dijo Pachardo.

Patrice Rogers, fundadora de Stop the Risk, un grupo de extensión que trabaja con quienes luchan contra la adicción en Kensington, dijo que agradece la ayuda, pero no quiere ser excluida de ningún esfuerzo que el gobierno de Parker pretenda emprender en el futuro.

"Mi única preocupación cuando llegue aquí es que se olvidará de las personas que ya están aquí haciendo este trabajo. Ya sabes, que han estado enfrentando esta adicción a los opioides aquí durante los últimos tres o cuatro años sin la ayuda de la ciudad", dijo Rogers. "Y simplemente no quiero que entren y saquen a todos sin hablar con los líderes comunitarios de base que han estado aquí".

Además, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de más arrestos gracias a los esfuerzos de Parker, Rogers dijo que los funcionarios policiales deben recordar centrarse en aquellos que han cometido delitos, antes que en aquellos que luchan contra la adicción.

"Bueno, ¿a quién arrestamos? ¿Estamos arrestando a personas que enfrentan adicción a opioides o arrestamos también a quienes cometen delitos?" ella preguntó. "¿Cuál es la ayuda que van a recibir estas personas? ¿A quién van a arrestar?"

David Oney, otro residente local, dijo que sólo quiere que el Ayuntamiento tome alguna medida después de que las promesas del pasado "se hayan ido por la ventana".

"Si ella fuera sincera con sus promesas, habría actuado lo antes posible. Porque, por lo que veo, hay actividad de drogas en todas partes", dijo. "Creo firmemente en que si dices que vas a hacer algo, hazlo. No incumplas tu palabra".