Planean reubicar por tercera ocasión la estación de autobuses interurbanos de Filadelfia

Por tercera vez en menos de un año, la estación de autobuses interurbanos de Filadelfia podría mudarse a otra ubicación temporal que busca minimizar los impactos en el tráfico local y brindar mejores alojamientos para los pasajeros que esperan.

Esta vez, la estación de autobuses comerciales se trasladaría desde Columbus Boulevard y Spring Garden Street en Northern Liberties a un estacionamiento al lado de la cercana gasolinera Lukoil en Spring Garden Street.

El plan preliminar fue compartido por la Asociación de Vecinos de Northern Liberties. De ser aprobado este plan, la nueva estación de autobuses podría abrir este verano y sería administrada por la PPA.

La medida propuesta agregará diez muelles de autobús para Greyhound, Flix, Megabus y Peter Pan, dos taquillas, un vestíbulo de espera y baños permanentes con capacidad para 120 personas.

En la versión actual de la propuesta, los autobuses entrarán al lote por N Beach Street y saldrán por Spring Garden Street.

"En verdad es incómodo porque como tengo entendido, Filadelfia es un tanto peligroso, entonces no hay un sitio donde se pueda quedar en seguridad dentro de un edificio o algo. Me preocupa el peligro que podamos tener quedandose en la calle luego de quedar en el autobus", dijo Albertson Candelier, residente de Nueva York que utiliza el servicio.

Por otro lado, la Ciudad de Filadelfia compartió el siguiente comunicado:

“La Ciudad no ha hecho oficialmente un anuncio público ni una decisión sobre planes futuros para mejorar la experiencia de los pasajeros de autobuses interurbanos. En la reunión del 13 de marzo con la Asociación de Vecinos de Northern Liberties (NLNA), la Ciudad compartió ideas preliminares además de algunos bocetos que se compartieron como diapositivas de la reunión para brindar una ayuda visual al grupo. El Ayuntamiento tuvo claro que este era un encuentro para compartir conceptos preliminares; no se ha finalizado un plan. La reunión vecinal nos permitió seguir trabajando con la NLNA y los transportistas de autobuses, como lo hemos hecho desde la reubicación en noviembre de 2023. Nos reunimos con la NLNA debido a nuestra sólida relación de trabajo. Las diapositivas de la reunión no estaban destinadas a ser distribuidas públicamente hasta que se recopilaran comentarios de todas las partes y se reelaboraran y finalizaran los planes”.

Se espera que la ciudad continúe trabajando con los residentes de Northern Liberties, los transportistas de autobuses, los propietarios de terrenos y la PPA para poder perfeccionar el plan.