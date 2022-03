Ofrecen empleos con mejor paga en Six Flags Great Adventure

Six Flags Great Adventure estará reclutando trabajadores con salarios competitivos para la temporada.

La empresa informó que aumentará la paga por hora para los operadores de atracciones hasta $20, durante sus momentos de mayor actividad. Otros puestos clave del parque temático, como seguridad, socorristas y paisajistas, oscilarán entre $16 y $18 por hora.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“La mayoría de los puestos ahora pagarán de $15 a $20 por hora, y los puestos de liderazgo pagarán aún más. Queremos reclutar miembros del equipo que mantengan nuestros altos estándares de seguridad y servicio al huésped, y es crucial que ofrezcamos salarios competitivos para atraer y retener a estos empleados de primer nivel”, dijo el presidente del parque, John Winkler. “Este aumento salarial demuestra nuestro compromiso de ser el empleador elegido para el centro de Nueva Jersey”.

Los candidatos pueden obtener entrevistas inmediatas y hay plazas disponibles en más de 10 departamentos, incluidos paseos, servicio de alimentos, venta minorista y salvavidas. Se espera que la apertura de Six Flags Great Adventure sea el dos de abril y la apertura de Six Flags Hurricane Harbor, el 14 de mayo. Six Flags Wild Safari abrió el 19 de marzo y el parque actualmente está contratando guías turísticos y guardias de entrada, se dijo.

A continuación presentamos los detalles de empleos disponibles:

Disponibilidad y elegibilidad

La mayoría de los trabajos están disponibles para mayores de 16 años, con posiciones selectas abiertas para jóvenes de 14 y 15 años.

La mayoría de los puestos oscilan entre $15 y $ 20 por hora

Disponibilidad de tiempo completo y medio tiempo hasta el uno de enero de 2023

Cómo aplicar